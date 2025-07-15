Россия готовится к решающей битве: к чему подошло летнее наступление врага

Россия продолжает своей летнее наступление в Украине. учитывая, что позади уже половина лета, можно ли сказать, что в ходе попытки прорвать фронт, россияне так и не получили желаемого? На что делает ставку враг? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

РФ не реализовала даже тактические задачи

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил в эфире канала "Киев24", что задачи, которые путинский режим ставил для летнего наступления на фронте, не реализовались, хотя есть определенные потери у Сил обороны украинских территорий.

"На конец мая враг уже имел планы, все разведки мира и СМИ раструбили о том, что будет летнее наступление. Оно началось атаками на Сумщину", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что речь шла о полном захвате россиянами Донбасса, наступление на Днепропетровщину, Запорожье.

"И видим, чем оно завершилось — контратаки наших войск на Сумщине и не создание никаких буферных зон, провалилось наступление и на Запорожье. Попытки армии РФ под контролем Путина захватить Донецкую область, особенно Константиновку, а дальше развивать наступления, также не реализовались", — сказал Маломуж.

По его словам, даже те тактические задачи, которые РФ ставила на лето, а оно уже полтора месяца идет, не реализовались.

При этом эксперт признал, что у врага есть небольшие заходы в некоторые села. Это факт, который нельзя отрицать, но, с другой стороны, есть контратаки не только на Сумщине, но и на Харьковщине, на направлении Покровск – Удачное, а также на Запорожье.

Николай Маломуж говорит, что все это указывает на то, что мы также не стоим, бьем по слабым местам противника.

"Это тяжело, потому что враг имеет еще преимущества, но наступления даже тактического уровня у россиян нет. Поэтому говорим о том, что враг не имеет ресурсов для развертывания стратегических наступательных операций на разных направлениях", – отметил эксперт.

Россия преследует цель – вывести из строя ПВО Украины

Немецкий политолог Андреас Хайнеман-Грюдер (Аndreas Heinemann-Grüder) в интервью "DW" заявил, что многие военные эксперты ожидают, что Россия еще может сделать решающий рывок в ходе нового наступления.

По словам эксперта, об этом свидетельствуют усиленные комбинированные атаки, которые переживает Украина в последнее время. Они могут быть частью этой наступательной кампании.

"Россия преследует цель – вывести из строя ПВО Украины до такой степени, что она не сможет компенсировать потери поставками от стран Запада. Это может указывать и на то, что Россия готовится к некой "решающей битве" с верой в то, что к концу этого года или началу следующего она сможет загнать Украину в угол и подчинить своим требованиям", – констатировал эксперт.

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