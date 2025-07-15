Россия готовится к решающей битве: к чему подошло летнее наступление врага

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия продолжает своей летнее наступление в Украине. учитывая, что позади уже половина лета, можно ли сказать, что в ходе попытки прорвать фронт, россияне так и не получили желаемого? На что делает ставку враг? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил в эфире канала "Киев24", что задачи, которые путинский режим ставил для летнего наступления на фронте, не реализовались, хотя есть определенные потери у Сил обороны украинских территорий.
При этом он добавил, что речь шла о полном захвате россиянами Донбасса, наступление на Днепропетровщину, Запорожье.
По его словам, даже те тактические задачи, которые РФ ставила на лето, а оно уже полтора месяца идет, не реализовались.
При этом эксперт признал, что у врага есть небольшие заходы в некоторые села. Это факт, который нельзя отрицать, но, с другой стороны, есть контратаки не только на Сумщине, но и на Харьковщине, на направлении Покровск – Удачное, а также на Запорожье.
Николай Маломуж говорит, что все это указывает на то, что мы также не стоим, бьем по слабым местам противника.
Немецкий политолог Андреас Хайнеман-Грюдер (Аndreas Heinemann-Grüder) в интервью "DW" заявил, что многие военные эксперты ожидают, что Россия еще может сделать решающий рывок в ходе нового наступления.
По словам эксперта, об этом свидетельствуют усиленные комбинированные атаки, которые переживает Украина в последнее время. Они могут быть частью этой наступательной кампании.
Читайте также на портале "Комментарии" — будут хорошие новости по Patriot для Украины: в Германии сделали заявление.