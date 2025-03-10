logo

BTC/USD

80122.44

ETH/USD

2022.45

LTC/USD

93.22

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия готовится к опрокидыванию техники на правый берег Оскола, ВСУ заявляют о высокой опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовится к опрокидыванию техники на правый берег Оскола, ВСУ заявляют о высокой опасности

Российские войска активно используют бронетехнику для штурмов на левом берегу, однако количество техники значительно снизилось.

сегодня, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские войска активизировали давление по всем направлениям фронта, в частности на Харьковщине и Купянском направлении, не прекращая попыток захватить левый берег реки Оскол. Однако, согласно последним данным, украинские подразделения смогли оттеснить врага к северу от села Западное. О ситуации на этом фронте рассказал Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Россия готовится к опрокидыванию техники на правый берег Оскола, ВСУ заявляют о высокой опасности

Фото: из открытых источников

"Мы работаем на большом участке фронта — с севера Купянска и на юг. Что касается Двухлетней и села Западное, то там была проведена тактическая операция по улучшению позиций наших войск", — отметил он.

Российские войска остаются на этом участке фронта, и украинские силы активно работают над тем, чтобы не разрешить оккупантам строить переправы и уничтожать их логистику.

"Если россияне опрокинут технику на правый берег, это станет огромной опасностью для Купянска и Большого Бурлака. Враг понемногу проникает в этот район, в настоящее время там находится около полу тысячи солдат. Они без поддержки техники, но постоянно переправляются", — сообщил Маляревич.

Он также добавил, что российские войска активно используют бронетехнику для штурмов на левом берегу, однако количество техники значительно снизилось по сравнению с предыдущими периодами. Силы обороны Украины уже отразили несколько штурмов.

"Сейчас они пытаются штурмовать с минимальным количеством техники — только две-три единицы, но мы их уничтожаем. В основном они используют легкую технику: автомобили, баги, мотоциклы, чтобы быть мобильными и избегать атак дронов. Но мы все равно их догоняем и уничтожаем", — добавил Олесь Маляревич.

Портал "Комментарии" писал, что ВСУ возобновили позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState к обновленной карте боевых действий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ato/rf-mozhe-perekinuti-tehniku-na-praviy-bereg-oskolu-zsu-povidomili-pro-duzhe-veliku-nebezpeku-2784213.html
Теги:

Новости

Все новости