Россия готовится к опрокидыванию техники на правый берег Оскола, ВСУ заявляют о высокой опасности

Российские войска активизировали давление по всем направлениям фронта, в частности на Харьковщине и Купянском направлении, не прекращая попыток захватить левый берег реки Оскол. Однако, согласно последним данным, украинские подразделения смогли оттеснить врага к северу от села Западное. О ситуации на этом фронте рассказал Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

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"Мы работаем на большом участке фронта — с севера Купянска и на юг. Что касается Двухлетней и села Западное, то там была проведена тактическая операция по улучшению позиций наших войск", — отметил он.

Российские войска остаются на этом участке фронта, и украинские силы активно работают над тем, чтобы не разрешить оккупантам строить переправы и уничтожать их логистику.

"Если россияне опрокинут технику на правый берег, это станет огромной опасностью для Купянска и Большого Бурлака. Враг понемногу проникает в этот район, в настоящее время там находится около полу тысячи солдат. Они без поддержки техники, но постоянно переправляются", — сообщил Маляревич.

Он также добавил, что российские войска активно используют бронетехнику для штурмов на левом берегу, однако количество техники значительно снизилось по сравнению с предыдущими периодами. Силы обороны Украины уже отразили несколько штурмов.

"Сейчас они пытаются штурмовать с минимальным количеством техники — только две-три единицы, но мы их уничтожаем. В основном они используют легкую технику: автомобили, баги, мотоциклы, чтобы быть мобильными и избегать атак дронов. Но мы все равно их догоняем и уничтожаем", — добавил Олесь Маляревич.

Портал "Комментарии" писал, что ВСУ возобновили позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState к обновленной карте боевых действий.