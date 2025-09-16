Россия готовится к новому наступлению: когда начнется

Рубрики
Российские войска готовятся к новому наступательному удару по Украине. По словам ветерана российско-украинской войны майора запаса Алексея Гетьмана, новая военная кампания РФ может начаться не осенью, как ранее заявляли россияне, а зимой.
Наступление России. Фото из открытых источников
Алексей Гетьман в эфире Радио NV рассказал, что российские силы не смогли реализовать масштабное продвижение на фронте летом, несмотря на громкие заявления о "решающем наступлении". Кроме того, по его словам, осенью ситуация для них стала еще более сложной.
Кроме того, погодные условия также становятся фактором, ограничивающим возможности армии РФ. Дожди в октябре-ноябре превращают почву в труднопроходимую, что значительно усложняет движение техники.
Однако, несмотря на отсутствие заметных успехов в сентябре, Москва демонстрирует уверенность в будущих планах. По словам Гетьмана, российская пропаганда в последние недели активно распространяет месседжи о подготовке к новому зимнему наступлению.
