Россия готовится к новому наступлению: когда начнется

Российские войска готовятся к новому наступательному удару по Украине. По словам ветерана российско-украинской войны майора запаса Алексея Гетьмана, новая военная кампания РФ может начаться не осенью, как ранее заявляли россияне, а зимой.

Наступление России. Фото из открытых источников

Алексей Гетьман в эфире Радио NV рассказал, что российские силы не смогли реализовать масштабное продвижение на фронте летом, несмотря на громкие заявления о "решающем наступлении". Кроме того, по его словам, осенью ситуация для них стала еще более сложной.

"Продвижение замедлилось. Россияне, понимая, что вряд ли удастся совершить реалистичное продвижение осенью этого года, летом пугали всех, давили на европейские страны и, в первую очередь, на Соединенные Штаты – что вот-вот начнут (наступление)… И возникал простой вопрос: за счет чего они собираются это делать, если у вас силы и средства, количество людей, оружия и техники не увеличилось?", – сказал Гетьман.

Кроме того, погодные условия также становятся фактором, ограничивающим возможности армии РФ. Дожди в октябре-ноябре превращают почву в труднопроходимую, что значительно усложняет движение техники.

Однако, несмотря на отсутствие заметных успехов в сентябре, Москва демонстрирует уверенность в будущих планах. По словам Гетьмана, российская пропаганда в последние недели активно распространяет месседжи о подготовке к новому зимнему наступлению.

"Главный удар будет зимой. То есть они готовятся к зимней кампании. Летом они тренировались, а осенью попытаются что-то сделать... В конце августа начались первые разговоры о том, что зимой... они снова всех победят", — подчеркнул майор запаса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе предупредили о подготовке нового наступления РФ. В Украине отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ предостерегли масштабное наступление России.