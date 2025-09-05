logo

Война с Россией Россия готовится к новому массированному удару по Украине: что известно
Россия готовится к новому массированному удару по Украине: что известно

Оккупанты снаряжают самолеты ракетами

5 сентября 2025, 16:05
Недилько Ксения

Российская стратегическая авиация осуществляет снаряжение самолетов ракетами, а это уже точно означает, что оккупанты готовят новый массированный удар с привлечением крылатых ракет в ближайшие дни.

Так, по данным мониторингового канала Tracking, вчера наблюдались следующие перелеты российских самолетов:

1 самолет Ту-95МС совершил посадку на авиабазу "Оленья".

1 Ту-95МС и Ту-160 совершили посадку на авиабазу "Украинка" на Дальнем Востоке РФ.

2 борта Ту-95МС, совершивших посадку в 16:54 на "Энгельс-2", прибыли с авиабазы "Украинка".

Таким образом, по состоянию на 5 сентября известно о 3 снаряженных бортах Ту-95МС и Ту-160 на авиабазах "Оленья" и "Украинка".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты вчера ночью нанесли удар по Днепру. Приблизительно в половине второго ночи в Днепре начали раздаваться взрывы: "Шахеды" атаковали преимущественно левобережную часть областного центра.

По данным начальника ДнепрОВА Сергея Лысака, защитники неба ликвидировали 15 из них, обстрел продолжался до 02:39. В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно встали спасатели.

В ночь на 5 сентября во время атаки горожане слышали, что на Слобожанском проспекте спасатели призвали закрыть окна из-за химической опасности. ГСЧС опровергла эту информацию: воздух чист, угрозы для людей нет. Все мероприятия, проводимые спасателями, были превентивными. Кроме того, FPV-дроном противник ударил по Никопольщине, а именно – Покровской громаде. Всюду обошлось без погибших и пострадавших, добавил глава области.



