Россия готовится к новому масштабному наступлению: создают три плацдарма для операции

Военный эксперт Владислав Селезнев прогнозирует, что российский диктатор Владимир Путин не собирается заканчивать войну в Украине. По его словам, российские войска, напротив, готовятся к новой операции наступления на Украину.

Наступление россиян. Фото из открытых источников

Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что в Кремле не собираются идти на уступки и планируют захватить больше украинских территорий. По его словам, если Путин и включится в переговорный процесс, то это будут пустые заявления.

"Буквально вчера я увидел в СМИ сообщения от руководителя российского посольства в Лондоне. Он четко артикулирует те вещи, которые в свое время озвучивал Путин, а затем об этом неоднократно говорил Лавров. В частности, о том, что РФ готова начать переговоры с Украиной, но с учетом ситуации на земле. Путин очень хочет получить для себя определенные выгоды... Он хочет реализовать ключевое видение своей жизни. Путин грезит тем, чтобы уничтожить Украину", — считает Селезнев.

Военный эксперт прогнозирует, что в Украине в ближайшие месяцы не наступит перемирие, а активные боевые действия не завершатся до конца этого года. Кроме того, по словам Селезнева, Россия готовит новое наступление.

"Мы, к сожалению, не увидим в этом году уменьшение интенсивности боевых действий. Считаю, что сегодня россияне активно готовятся к летней наступательной кампании, формируя три плацдарма для атак, в частности, Славянск — Краматорск, Дружковка и Константиновская городская агломерация. Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями, подтверждающими погоду", — сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции назвали главную цель Путина в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году.