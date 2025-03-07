Россия готовится к новому масштабному наступлению: создают три плацдарма для операции

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Военный эксперт Владислав Селезнев прогнозирует, что российский диктатор Владимир Путин не собирается заканчивать войну в Украине. По его словам, российские войска, напротив, готовятся к новой операции наступления на Украину.
Наступление россиян. Фото из открытых источников
Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что в Кремле не собираются идти на уступки и планируют захватить больше украинских территорий. По его словам, если Путин и включится в переговорный процесс, то это будут пустые заявления.
Военный эксперт прогнозирует, что в Украине в ближайшие месяцы не наступит перемирие, а активные боевые действия не завершатся до конца этого года. Кроме того, по словам Селезнева, Россия готовит новое наступление.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции назвали главную цель Путина в войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году.
Новости