Россия готовится к массированному удару по Украине: что известно

РФ продолжает снаряжать Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101 на "Энгельс-2". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мониторинговый канал Tracking .

Фото: коллаж портала "Комментарии"

За последние 3 дня был совершен межбазовый перелет еще двух бортов Ту-95МС (Оленья/Энгельс-2).

Таким образом, по состоянию на 15 марта было известно о 3 бортах Ту-95МС, снаряженных ракетами Х-101 и находящихся на авиабазе "Оленья".

Общее количество бортов Ту-95МС и Ту-160 возле Украины на 15:03 составляет 18 единиц:

– "Оленья" – 11 Ту-95МС.

– "Энгельс-2" – 2 Ту-95МС.

– "Энгельс-2" – 2 Ту-160.

- "Дягилево" – 3 Ту-95МС.

Кроме этого вчера на авиабазу "Энгельс-2" совершил посадку транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" (похож на "Мечту").

Что доставил – неизвестно, самолеты такого типа прилетают редко , отмечают мониторы. 1 рейс совершен 21 февраля , 1 – 15 марта .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что относительно причин такой активности эксперты имеют разные мнения. Майкл Кларк, бывший директор института RUSI, предполагает, что Россия может готовить силы для весеннего наступления, а увеличение количества Ту-22М3 может свидетельствовать о готовящемся ударе по Украине.

С другой стороны, профессор Катажина Зиск из Норвежского института оборонных исследований считает, что концентрация самолетов может быть связана с техническим обслуживанием или переводом техники. Она отметила, что расположение базы всего в 150 км от Финляндии и 200 км от Норвегии делает любые агрессивные действия России рискованными из-за возможной реакции НАТО.

Кроме того, любая активность на этой базе сразу фиксируется разведкой НАТО, что уменьшает элемент неожиданности и, вероятно, ограничивает Россию в ее возможностях использовать базу для других целей, кроме ведения войны против Украины.