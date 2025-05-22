В результате передислокаций бортов Ту-95МС (12.05 — 18.05) вблизи Украины количество бортов Ту-95МС увеличилось до 9х единиц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мониторинговый канал Tracking.

Иллюстративное фото

Отмечается, что на аэродромах

"Оленья" – 5х Ту-95МС.

"Энгельс-2" – 2х Ту-95МС.

"Дягилево" – 2х Ту-95МС.

По состоянию на утро (07:15) 22.05 6 Ту-95МС по-прежнему находятся на авиабазе "Белая" в Иркутской области РФ.

По бортам Ту-160 по-прежнему:

"Энгельс-2" – 2х Ту-160.

"Билла" – 7х Ту-160.

Снаряженные крылатыми ракетами борта Ту-95МС есть как на авиабазе "Оленья", так и на авиабазе "Белая" в Иркутской области РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в российских силовых структурах сообщили прокремлевскому агентству ТАСС, что при ударе вблизи Днепропетровской области украинские войска потеряли по меньшей мере 10 военных в результате ударов фугасными авиабомбами.

Отмечается, что русские войска уничтожили часть подразделения БПЛА 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, это элитное подразделение было опрокинуто для сдерживания давления российских войск.

"Вчера в селе Комар двумя ударами ФАБ уничтожен пункт управления БПЛА 414 полка. Элиту бросили для сдерживания наших сил", — сообщили в силовых структурах. Там уточнили, что в результате ударов уничтожены по меньшей мере 10 украинских военнослужащих.