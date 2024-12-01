Россия готовится к масштабному наступлению в Запорожье

В Запорожском направлении наблюдаются признаки подготовки российских войск к масштабному наступлению. Об этом в интервью "Общественному" сообщил командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко.

Наступление России на Запорожье (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска проводят активное накопление личного состава и техники, а также перегруппируют силы.

"Они готовятся к масштабному наступлению на нашем направлении — имею в виду Запорожскую область. Есть все признаки для этого, и они проводят много разных действий по перемещению и подготовке. Готовы ли мы к их наступлению? Я думаю, готовы", — отметил Хильченко.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки российских военных незаметно перемещать силы и средства, украинская разведка эффективно проявляет эти действия. Это позволяет понять направления опрокидывания подразделений противника и подготовиться к возможному наступлению.

В то же время, российские войска продолжают ежедневные штурмовые действия, которые в основном совершаются пехотными штурмовыми группами без использования тяжелой техники. Эти наступательные операции проводятся только в светлое время суток.

"Используют они личный состав без техники, иногда применяются мотоциклы, баги. Противник выполняет свои наступательные действия каждый день в светлое время суток. Ночью вообще перемещение никакое не проводится. Максимум, что они могут сделать, это в глубине своей обороны пополнить провизию или провести ротацию" личного состава", — добавил Хильченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, сколько ракет уничтожили пилоты F-16 во время недавнего удара РФ. При отражении недавнего массированного российского комбинированного воздушного удара по территории Украины были задействованы истребители F-16, предоставленные ранее ВСУ западными партнерами. Пилоты этих самолетов сбили семь крылатых ракет противника.