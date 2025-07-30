Россия готовится беспощадно атаковать Украину: названы крайне тревожные признаки

Российские оккупационные войска (РОО) в ночь на 28 июля совершили масштабную атаку на территорию Украины, использовав 324 дрона-камикадзе и приманки типа Shahed-136, а также модифицированные версии под названиями "Гербера" и "Пародия". Как отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, это свидетельствует о почти полном использовании суточного производства беспилотников, а также половины запасов, накопленных в течение предыдущих суток.

Фото: из открытых источников

Для понимания масштаба эксперт привел динамику применения БПЛА в последние дни:

· 19 июля: зафиксировано 344 запущенных дрона, остаток — более 160.

· 20 июля: 57 дронов, накоплено – более 150, за два дня – 310.

· 21 июля: атаковали 426 дронами, ориентировочно осталось около 100.

· 22 июля: 42 дрона, накопление в сутки – более 160.

· 23 июля: 71 дрон, суммарный запас – около 500.

· 24 июля: 107 дронов, суточный прирост – более 100.

· 25 июля: 63 дрона, накопление – около 140, всего – около 750.

· 26 июля: 208 дронов, без новых поступлений, запас – 750.

· 27 июля: 83 дрона, прирост – более 120, всего – более 1 100.

К концу 27 июля РОВ имели в запасе около 1 300 дронов, из которых в ночь на 28 июля было применено 324. Это значит, что по состоянию на утро 28 июля россияне имели более 950 дронов в резерве, а за счет суточного производства – более 1 150 единиц.

Александр Коваленко подчеркивает, что такой уровень интенсивности свидетельствует о высокой вероятности новых массированных атак. Кремль активно наращивает производство и сохраняет высокий темп использования БПЛА, что оставляет постоянную угрозу украинским ПВО и объектам критической инфраструктуры.

Как уже писали "Комментарии", вопреки громким заявлениям Дональда Трампа о намерении завершить войну в Украине "за 24 часа", его представитель Стив Виткофф заявил, что реальное достижение мира возможно лишь до конца президентского срока — до 2029 года. Ситуацию прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, наметивший возможную продолжительность боевых действий и стратегические шаги для победы Украины.