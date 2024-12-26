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Россия готовит резервы для штурма важного объекта в Донецкой области: подробности

Часов Яр – ключевая высота, которую враг не может взять

26 декабря 2024, 14:58
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Черновалова Кристина

Часов Яр на Донбассе стал важной точкой на карте войны. Российская армия пытается взять под контроль город, а также захватить завод огнеупорных материалов, имеющий стратегическое значение. Однако украинские военные успешно отбивают атаки врага, не давая ему продвинуться вперед.

Россия готовит резервы для штурма важного объекта в Донецкой области: подробности

Россия хочет захватить завод в Донецкой области

По словам спикера группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, 26 декабря бои в городе не велись, поскольку россияне готовятся к новым штурмам и накапливают резервы у Временного Яра. В то же время, украинские защитники остаются на своих позициях и продолжают держать под контролем важную высоту.

Часов Яр расположен на холме, откуда видна дорога в направлении Славянска и Краматорска. Это позволяет украинским военным не только наблюдать за действиями врага, но и наносить ему серьезные потери. Благодаря выгодному расположению ВСУ удерживают стратегическое преимущество в этом направлении.

Особое внимание оккупанты уделяют заводу огнеупорных материалов, который они стремятся захватить. Эта промышленная территория стала одной из ключевых целей русской армии в регионе. По словам Виктора Трегубова, украинские защитники успешно сдерживают попытки врага проникнуть на территорию завода, нанося ему потери.                                     

Читайте на портале "Комментарии" — Российские войска планируют захватить значительную часть территории Донецкой области, включая Покровск и Константиновку, с дальнейшими планами на наступление в сторону Днепропетровщины, сообщил в эфире Радио НВ, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.



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Источник: https://24tv.ua/situatsiya-kramatorskomu-napryamku-navishho-rosiyani-pragnut_n2715664
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