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Россия готовит операцию под фальшивым флагом по Украине

Россия собирается прибегнуть к убийству россиян за границей и обвинить в этом Украину.

сегодня, 12:07
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Автор:
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Slava Kot

Институт изучения войны считает, что Россия может провести несколько операций под фальшивым флагом и обвинить в этом Украину. Одной из таких операций может быть убийство российских оппозиционных политиков, проживающих за границей.

Россия готовит операцию под фальшивым флагом по Украине

Россия готовит операцию под фальшивым флагом. Фото из открытых источников

Институт изучения войны опубликовал отчет за 11 февраля о войне в Украине, в котором обратил внимание на возможности Кремля создать информационные условия для возможных атак под фальшивым флагом. В качестве примера Служба внешней разведки РФ распространяла информацию о якобы планах украинских спецслужб провести серию убийств.

"СВР утверждала, что неизвестные европейские спецслужбы и ГУР Украины также планируют убить проживающих за рубежом российских оппозиционеров и обвиняют в убийствах Россию, чтобы взорвать грядущие мирные переговоры", — пишет Институт изучения войны.

Кроме того, СВР заявляла, что якобы Украина планирует взрывать иностранные суда в Балтийском море. Якобы это должно стать причиной того, что НАТО заблокирует доступ РФ к Балтийскому морю и начнет войну против России.

"СВР России ранее обвиняла Украину и другие страны Запада в планировании атак под фальшивым флагом, чтобы дискредитировать Украину и вбить клин в единство Запада по Украине, особенно в критические моменты дискуссий Запада о поддержке Украины и возможном мирном плане", — говорится в отчете.

Операция под фальшивым флагом – это тайная операция, разработанная таким образом, чтобы создать впечатление, что она совершила другая сторона, чем та, которая на самом деле за ней стоит. Иными словами, это акт обмана, где действия намеренно приписываются другому лицу, группе, нации или организации, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, оправдать определенные действия или вызвать определенную реакцию.

Основная цель операции под фальшивым флагом – манипуляция восприятием событий. С помощью обмана создается ложная картинка реальности, в которой виновным в определенных действиях выставляется невинная сторона, а настоящий виновник остается в тени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, кто стоит за кабельными диверсиями против западных стран.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-11-2025
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