Россия готовит очередной обстрел: сколько "шахедов" накопили для удара

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Кречмаровская Наталия
Российские войска не прекращают обстрелы Украины – запускают сотни ударных дронов. Эксперты отмечают, что враг несколько изменил тактику обстрелов – направляют основной удар на один город. Однако на днях вражеские войска могли накопить дроны для массированного удара.
Дрон. Иллюстративное фото
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко провел подсчеты. По его словам, в ночь на 23 июня враг применил 352 ударных дрона. После предварительного накопления в РФ могло остаться до 100 дронов.
в ночь на 24 июня применили 97 дронов;
в ночь на 25 июня – 71 дрон;
в ночь на 26 июня – 41 дрон.
Коваленко посоветовал гражданам не игнорировать сигналы воздушной тревоги – стоит спускаться в бомбоубежища, подвал, паркинг, метро.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве не все подземные паркинги могут быть доступны для горожан во время воздушной тревоги. Если объект не принят на баланс как укрытие, то собственник не обязан туда пускать горожан.