Россия готовит очередной обстрел: сколько "шахедов" накопили для удара

Российские войска не прекращают обстрелы Украины – запускают сотни ударных дронов. Эксперты отмечают, что враг несколько изменил тактику обстрелов – направляют основной удар на один город. Однако на днях вражеские войска могли накопить дроны для массированного удара.

Дрон. Иллюстративное фото

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко провел подсчеты. По его словам, в ночь на 23 июня враг применил 352 ударных дрона. После предварительного накопления в РФ могло остаться до 100 дронов.

в ночь на 24 июня применили 97 дронов;

в ночь на 25 июня – 71 дрон;

в ночь на 26 июня – 41 дрон.

"Таким образом, только за эти 3 дня накопленный, неизрасходованный запас может составлять от 140 до 330 дронов, что с учетом остатка около 100 дронов 23 июня и суточного производства позволяет на 4-й день иметь накопленный боезапас в 390-610 дронов. Если тенденция верна, то наверное эксперт.

Коваленко посоветовал гражданам не игнорировать сигналы воздушной тревоги – стоит спускаться в бомбоубежища, подвал, паркинг, метро.

"Две стены для боевой части массой 90 кг, не спасительный барьер. Всегда имейте при себе рюкзак, сумку, что-нибудь с важными документами. Собранность и сосредоточенность это то, что украинцам сейчас нужно как никогда. Не относитесь к угрозе легкомысленно "ко мне не прилетит!", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве не все подземные паркинги могут быть доступны для горожан во время воздушной тревоги. Если объект не принят на баланс как укрытие, то собственник не обязан туда пускать горожан.



