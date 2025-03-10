Россия готовит очередной массированный обстрел Украины: какие данные собирает враг

Впервые за шесть месяцев в РФ подняли в воздух разведывательный самолет А-50. Вероятно, Россия готовит новый массированный удар по Украине.

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Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, какие риски существуют, пишет издание "РБК-Украина". По его словам, российские массированные атаки на Украину – это закономерная вещь.

"К сожалению, закономерно. Не хотелось бы, чтобы это было, но он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) услышал о приостановлении помощи и думает, что надо пробовать истощать украинскую систему ПВО. Это же очевидно. И потому вот такие действия будут", — добавил Мусиенко.

По словам эксперта, поднятие в воздух российского А-50 не являлось демонстрацией силы. В Украине такие действия агрессора не влияют. Тем более что украинские защитники уже сбивали А-50.

"Они (оккупанты — ред.) в общем хотят изучать наши возможности и способности. Им нужны дополнительные элементы для того, чтобы действовать и, возможно, делать свои удары с воздуха более эффективными. И здесь мне кажется, что это, к сожалению, не просто какая-то показуха или пропаганда для демонстрации. Это, наверное, наверное.

Мусиенко считает, что Россия "будет искать на складах все свои ракеты", чтобы сейчас наносить удары по Украине с целью создать для себя более прочную переговорную позицию и попытаться деморализовать украинцев.

"Я думаю, что намерения Путина могут быть очевидными. Пока, по крайней мере, нет этого перемирия в небе, неизвестно вообще, будет ли оно. По крайней мере, с украинской стороны воля такая есть, и она конструктивна. Но мы понимаем, что пока действия России демонстрируют, что они такое решение не поддерживают, по крайней мере, они на поддержку, по крайней мере они на состояние, по крайней мере они на состояние, по крайней мере они на состояние. По крайней мере, они на поддержку, по крайней мере, они с нами."

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие области могут оказаться под вражеским ударом.



