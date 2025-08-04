Россия готовит новый удар по Украине: на что нацелились оккупанты

Россия ищет слабое место Украины не только на фронте, но и в тылу. Военные предупредили, что готовят россияне.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной "Алекс" отметил, что война перешла в такую фазу, когда сообщения о возможных ночных ракетных обстрелах стратегической авиацией противника почти потеряли свою актуальность из-за того, что каждую ночь, а иногда даже днем, Россия запускает сотни "шахедов" в воздушном пространстве страны.

“В дальнейшем, если не будем масштабировать более дешевое средство их сбития (дроны-перехватчики), или реактивные “шахеды” пойдут в массы – есть вероятность того, что оккупанты будут пытаться создать режим “воздушная тревога 24/7”, для того, чтобы загнать людей и экономику в полный коллапс", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты распространяют новость о якобы захвате КПП "Гоптовка" в Харьковской области. Эта информация не соответствует действительности, подтверждают и военные, и в Центре противодействия дезинформации. Однако военные указывают на тревожный сигнал.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что россияне попытались штурмовать КПП "Гоптовка" в Харьковской области. По его словам, это не было большим наступлением, а локальная точечная попытка небольшими силами, проверка обороны на прочность. Военный сообщил, что штурм отразили военные 58-й отдельной мотопехотной бригады. Сазонов сообщил, что оккупанты потеряли более десяти бойцов личного состава и откатились.

Однако военный усматривает в этом тревожный сигнал — отмечает, что Россия будет давить дальше.



