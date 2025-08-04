Россия готовит новый удар по Украине: на что нацелились оккупанты

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Кречмаровская Наталия
Россия ищет слабое место Украины не только на фронте, но и в тылу. Военные предупредили, что готовят россияне.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной "Алекс" отметил, что война перешла в такую фазу, когда сообщения о возможных ночных ракетных обстрелах стратегической авиацией противника почти потеряли свою актуальность из-за того, что каждую ночь, а иногда даже днем, Россия запускает сотни "шахедов" в воздушном пространстве страны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты распространяют новость о якобы захвате КПП "Гоптовка" в Харьковской области. Эта информация не соответствует действительности, подтверждают и военные, и в Центре противодействия дезинформации. Однако военные указывают на тревожный сигнал.
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что россияне попытались штурмовать КПП "Гоптовка" в Харьковской области. По его словам, это не было большим наступлением, а локальная точечная попытка небольшими силами, проверка обороны на прочность. Военный сообщил, что штурм отразили военные 58-й отдельной мотопехотной бригады. Сазонов сообщил, что оккупанты потеряли более десяти бойцов личного состава и откатились.
Однако военный усматривает в этом тревожный сигнал — отмечает, что Россия будет давить дальше.