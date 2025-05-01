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Россия готовит новый удар: назван город, которому достанется больше всего

Такие действия российских окупантов не испугают украинцев

1 мая 2025, 13:20 comments6659
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Клименко Елена

Российские войска могут осуществить мощный авиационно-ракетный обстрел Украины в ближайшие дни, особенно накануне 9 мая. Об этом сообщил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире программы "Фабрика новостей".

Россия готовит новый удар: назван город, которому достанется больше всего

Ракетная атака по Киеву. Фото: 24 Канал

По его словам, Россия может нанести удар по стратегически важным городам, в том числе и по Киеву, в попытке продемонстрировать силу в преддверии собственного "сакрального" праздника. Этот шаг, по оценке Кривоноса, будет носить характер демонстративного устрашения: мол, если Украина позволит себе активные действия 9 мая, то в ответ будет еще более жесткая атака.

Кривонос подчеркнул, что такие методы давления не пугают украинцев, лишь укрепляют решимость противостоять агрессору. Война, по его словам, породила не ужас, а ненависть, боль и желание мести.

Он также прокомментировал возможную реакцию мирового сообщества на украинский гипотетический удар по Москве именно в день празднования 9 мая. В частности, Кривонос выразил сомнение, что такие действия вызовут осуждение тех стран, которые ранее молчали на фоне российских преступлений — от подрыва Каховской ГЭС до массовых убийств мирного населения.

Генерал подчеркнул, что Китай, напротив, фактически способствует агрессии, помогая России удерживать наступательный потенциал.

"Нам не следует играть роль 'честных рыцарей', когда против нас ведут войну циничные и беспринципные враги", — подытожил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Дарницком районе столицы, в частности в микрорайоне Бортничи, прогремели несколько взрывов, которые, по предварительным данным, могли быть вызваны отложенной детонацией кассетных боеприпасов. Об этом сообщил временный руководитель Шевченковской райгосадминистрации Александр Поповцев.



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