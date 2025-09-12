Россия готовит новый обстрел: вблизи украинских границ уже 12 самолетов

Россия не прекращает давление на Украину – кроме штурмов и массированных обстрелов на фронте участились ракетно-дроновые атаки на тыловые населенные пункты. Под обстрелами как областные центры, так и небольшие города.

Ту-95. Фото из открытых источников

Вражеские войска, вероятно, готовятся к очередной массированной атаке – известно о 12 самолетах стратегической авиации на российских авиабазах вблизи Украины.

По состоянию на 12 сентября, по данным платформы Tracking, вблизи Украины находятся 9 бортов Ту-95МС и 3 Ту-160 на трех авиабазах.

"Оленья" – 1 Ту-95МС.

"Оленья" – 2 Ту-160.

"Энгельс-2" – 2 Ту-95МС.

"Энгельс-2" – 1 Ту-160.

"Дягилево" – 6 Ту-95МС.

Аналитики отмечают, что потенциальную угрозу для Украины составляют 6 бортов Ту-95МС и 2 Ту-160 при условии зарядки крылатыми ракетами. Также добавляют, что ситуация по снаряженным бортам Ту-95МС пока неизвестна.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска возобновили обстрелы энергообъектов — к тому же меняется тактика самих ударов. К подготовке обстрелов активно привлекают агентов.

В Службе безопасности Украины сообщили, что разоблачили очередного российского агента. Он корректировал комбинированные атаки оккупантов по Кривому Рогу и Кировоградской области. Отмечается, что враг готовил удар по энергообъектам, и чтобы сделать это "в обход" украинского ПВО, агент должен был обнаружить ее локации. Вражеским агентом оказался 39-летний житель Криворожского района. Он сам искал "выходы" на российских спецслужб через Телеграм-каналы. Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ. Корректировщика задержали по месту жительства.