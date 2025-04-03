Россия готовит новый массированный ракетный удар по Украине: в НАТО рассказали, когда это может произойти

Разведка НАТО зафиксировала активное производство ракет в России, что свидетельствует о подготовке к предстоящим массированным ударам. Несмотря на временное уменьшение ракетных атак, РФ накапливает боеприпасы для нанесения мощных ударов с максимальным военным и психологическим эффектом.

Массированная ракетная атака РФ (фото из открытых источников)

Высокопоставленный чиновник Альянса, комментируя ситуацию во время министерского заседания в Брюсселе, отметил:

" Мы видим сейчас то, что видели и раньше, когда россияне замедляют авиаудары дальнего радиуса действия, в это время накапливают запасы, чтобы потом применить ее в массированных ударах. Потому что массированные удары имеют очень значительное военное значение и влияние на моральный дух.

По его словам, РФ частично уменьшила использование ракет из-за более эффективного применения дронов-камикадзе. Они позволяют врагу экономить ракеты, но это не означает отказ от массированных атак в будущем.

Помимо собственного производства Россия активно закупает ракеты в Северной Корее.

"Несомненно, Россия продолжает производить большое количество ракет и баллистических ракет, и они покупают дополнительное количество в Северной Корее", – заявил представитель НАТО, ссылаясь на разведывательные данные.

Это подтверждает, что Россия продолжает усиливать свой ракетный потенциал, готовясь к дальнейшей эскалации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в НАТО сделали громкое заявление об угрозе России . Российская угроза государствам НАТО будет оставаться актуальной еще много лет, даже если будет заключено мирное соглашение с Украиной. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 3 апреля.



