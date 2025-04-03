Россия готовит новый массированный ракетный удар по Украине: в НАТО рассказали, когда это может произойти

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Лиля Воробьева
Разведка НАТО зафиксировала активное производство ракет в России, что свидетельствует о подготовке к предстоящим массированным ударам. Несмотря на временное уменьшение ракетных атак, РФ накапливает боеприпасы для нанесения мощных ударов с максимальным военным и психологическим эффектом.
Массированная ракетная атака РФ (фото из открытых источников)
Высокопоставленный чиновник Альянса, комментируя ситуацию во время министерского заседания в Брюсселе, отметил:
По его словам, РФ частично уменьшила использование ракет из-за более эффективного применения дронов-камикадзе. Они позволяют врагу экономить ракеты, но это не означает отказ от массированных атак в будущем.
Помимо собственного производства Россия активно закупает ракеты в Северной Корее.
Это подтверждает, что Россия продолжает усиливать свой ракетный потенциал, готовясь к дальнейшей эскалации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в НАТО сделали громкое заявление об угрозе России . Российская угроза государствам НАТО будет оставаться актуальной еще много лет, даже если будет заключено мирное соглашение с Украиной. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 3 апреля.
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