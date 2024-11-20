Россия готовит новые ракетные удары: авиация, корабли и склады в боевой готовности

Согласно недавним заявлениям посольства США, есть все основания бояться новых ракетных атак со стороны России. Андрей Коваленко, возглавляющий Центр противодействия дезинформации, подтвердил, что такие предупреждения имеют реальную основу. Он указывает на рост количества ракет в России, включая ракеты Х-101 и крылатые ракеты "Калибр", которые могут быть использованы против Украины.

Российские ракеты накапливаются для ударов по Украине

Коваленко рассказал, что Россия уже несколько месяцев увеличивает свои запасы ракет и держит авиацию в постоянной готовности.

"Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики", — отметил Коваленко.

Он также подчеркнул, что не только авиация и наземные склады оружия угрожают, но и военные корабли могут участвовать в обстрелах.

"Соответственно, это нужно понимать и всегда держать в уме, структурам продумывать меры безопасности, людям — реагировать на тревоги", — подчеркнул Коваленко.

Читайте на портале "Комментарии" — Российские войска продолжают искать слабые места для прорыва в Харьковской области, не отказываясь от своих намерений захватить Харьков, заявил в эфире "Эспрессо" депутат Харьковского городского совета Артем Ревчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские войска продолжают попытки прорвать оборону украинских сил вблизи Купянска Харьковской области. Противник активно использует найденные слабые места в обороне Украины. Эксперты отмечают, что враг, найдя наши слабые места вблизи Купянска, пытается запихнуть туда больше штурмовых отрядов. Несет потери, но упорно лезет вперед. После того, как мы потеряли контроль за Синьковкой, фактически мы отдали россиянам ключи от Купянска, говорят эксперты.