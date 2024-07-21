Россия готовит новую волну попыток прорыва на большой украинский город: майор ВСУ рассказал, как РФ собирает силы

Российские оккупанты потерпели неудачу в своем наступлении на севере Харьковской области, однако не собираются останавливаться и готовятся к продолжению своей кампании. Майор ВСУ Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады, в своем Telegram-канале сообщил, что враг не теряет решимости даже после значительных потерь.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

По словам Жорина, несмотря на неудачи и значительные потери, российские силы продолжают опрокидывать подкрепления на север Харьковщины и готовятся к новым попыткам прорывов поближе к Харькову. Военный отметил, что россияне уже передвинули часть своих войск и готовятся к продолжению наступательных действий.

Жорин подчеркнул, что необходимо быть готовыми к разным сценариям развития событий, включая самые плохие. Он призвал не расслабляться и готовиться к возможным новым атакам.

"Мы уже видим, как они перебросили часть пополнения на это направление и готовятся к продолжению наступательных действий. Меняются кадры в их армии, передвигаются дивизии. Достаточно вероятно, что скоро мы увидим новую волну попыток прорваться в Харьков", — отметил Жорин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина через несколько дней потеряла населенный пункт . Российские войска оккупировали поселок Прогресс в Донецкой области и продвинулись в нескольких направлениях на востоке Украины.

Бои на подступах к поселку Прогресс начались в последние дни апреля. Украинские силы относительно успешно отражали атаки врага последние три месяца, однако Россия через 48 часов смогла взять населенный пункт. 17 июля 2024 года российские войска дошли до окраин села Прогресс. 19 июля оккупационные силы РФ зашли в деревню и частично ее оккупировали, а 21 июля взяли под контроль всю территорию Прогресса.

