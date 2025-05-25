Россия готовит новое наступление в июне: под угрозой три области Украины

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Лиля Воробьева
Российские войска могут начать новое наступление в июне этого года. Под потенциальной угрозой оказались три области Украины – Харьковская, Сумская и Днепропетровская.
Летнее наступление РФ (фото из открытых источников)
Как сообщает Bild, военный эксперт Нико Ланге считает, что подобная операция давно запланирована Кремлем и сейчас начинается, несмотря на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.
По мнению аналитика, Путин никогда не преследовал цель заключения перемирия.
Кроме того, он отметил, что российские силы перенимают тактику сил обороны Украины и научились вести войну с применением беспилотников. Москва активно наладила производство новых дронов и теперь стремится использовать их на поле боя.
Напомним, что "Комментарии" пишут о том, что в России заявили об оккупации в Сумской области и создании "буферной зоны" на границе. Оккупанты заявляют о полном освобождении от ВСУ Курской области и продвижении на границе в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают на сайте Минобороны РФ со ссылкой на брифинг начальника прессцентра группировки войск РФ "Север" Ярослава Якимкина.
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