Россия готовит новое наступление в июне: под угрозой три области Украины

Российские войска могут начать новое наступление в июне этого года. Под потенциальной угрозой оказались три области Украины – Харьковская, Сумская и Днепропетровская.

Летнее наступление РФ (фото из открытых источников)

Как сообщает Bild, военный эксперт Нико Ланге считает, что подобная операция давно запланирована Кремлем и сейчас начинается, несмотря на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

По мнению аналитика, Путин никогда не преследовал цель заключения перемирия.

"Россия попытается продвинуться в Сумской, Харьковской и Сумской области, чтобы кроме четырех формально "анексированных" регионов создать новые проблемы для переговоров", — пояснил Ланге.

Кроме того, он отметил, что российские силы перенимают тактику сил обороны Украины и научились вести войну с применением беспилотников. Москва активно наладила производство новых дронов и теперь стремится использовать их на поле боя.

"Россияне копируют тактику противоположной стороны и тем самым преуспевают. С тысячами новых дронов и средствами радиоэлектронной борьбы они теперь охотятся за украинской логистикой и ежедневно десятками выводят ее из строя", — подчеркнул Нико Ланге.

Напомним, что "Комментарии" пишут о том, что в России заявили об оккупации в Сумской области и создании "буферной зоны" на границе. Оккупанты заявляют о полном освобождении от ВСУ Курской области и продвижении на границе в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают на сайте Минобороны РФ со ссылкой на брифинг начальника прессцентра группировки войск РФ "Север" Ярослава Якимкина.

"После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу создания зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", – сообщил он.



Якимкин заявил, что только за последнюю неделю оккупированы населенные пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также захватчики значительно продвинулись в районе города Волчанск Харьковской области.