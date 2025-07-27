Россия готовит новое масштабное наступление на Украину: ей будет помогать другая страна

Россия может начать новое масштабное наступление на Украину уже в июле или августе. В этот раз Кремль ожидает поддержки из Северной Кореи. Об этом заявили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи (NIS), отметив, что Пхеньян не только снабжает Москву оружием, но и рассматривает возможность отправки дополнительных военных подразделений.

Наступление россиян. Фото: Reuters/Scanpix

Южнокорейский депутат Ли Сон Квен после закрытого брифинга NIS для парламента обнародовал информацию о российском наступлении. По его словам, дополнительное развертывание северокорейских военных может начаться уже в ближайшие недели. Как утверждают разведчики Южной Кореи, решение Пхеньяна согласовано с Москвой и, вероятно, базируется на оборонном пакте, подписанном в июне прошлого года.

"Дополнительное развертывание может быть осуществлено уже в июле или августе", — сказал Ли, добавив, что NIS ссылается на концентрацию новых подразделений в КНДР и визит чиновника российского Совбеза в Пхеньян.

Ли Сон Квен отметил, что в ответ на поставки артиллерийских снарядов и ракет Россия, вероятно, оказывает Северной Корее техническую помощь, в том числе по спутниковым запускам и системам наведения ракет.

Заявления о более тесном военном сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой поступают после нескольких месяцев публичной тишины. Ранее обе стороны избегали разглашения информации об участии северокорейских военных в боевых действиях на стороне России в Украине, однако неоднократно использовали солдат КНДР в Курской области.

Но, в последнее время в риторике Кремля и Северной Кореи появились упоминания о "взаимной обороне" и "общих целях". Пакт о сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанный в 2024 году, предусматривает взаимную помощь в случае "агрессии против одной из сторон".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия начала новое наступление. Военный раскрыл детали и место атаки РФ.

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын сделал важное заявление об участии Северной Кореи в войне в Украине.