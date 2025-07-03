В целях зарядки ракетами Х-101 1 июля осуществлена передислокация 1 единицы Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2". Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking.

Россия готовит массированный удар по Украине: сколько бомбардировщиков снаряжено

Отмечается, что с таном на 02.07 на Энгельс-2 находилось: 3 борта Ту-95МС и 2 борта Ту-160 1 Ил-76.

С момента последней ракетной атаки 29.06 на "Энгельс-2" было совершено уже 3 рейса Ил-76, обычно снаряжающего ракетами самолеты стратегической авиации.

Третий борт совершил посадку на авиабазу сегодня, 3 июля в 17:30.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве и других регионах Украины раздается воздушная тревога из-за массированной атаки "шахедов", также добавилась угроза баллистических ударов с востока. В Киеве работает ПВО, раздаются мощные взрывы в разных районах столицы.

По данным мониторинговых каналов, над Украиной сейчас более 90 БПЛА и заходят еще по разным направлениям.

Как сообщили в КГГА , с или ПВО работают на левом берегу города . Вражеские БПЛА еще заходят в столицу.

" Вызов медиков в Оболонский район . Там, предварительно, обломки БПЛА рухнули на крышу жилого дома. Медики и спасатели направляются на место ", – говорится в сообщении.