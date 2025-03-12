Россия готовит массированную атаку по Украине после новых угроз удара "Орешником"

В преддверии переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии Россия подверглась массированной атаке дронами, в частности по Москве и Подмосковью. Политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью изданию "Главред" прокомментировал возможность увеличения российских ударов по Украине, особенно учитывая заявления главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, предлагавшего нанести удары ракетами "Орешник".

Россия может готовиться к массированному удару (фото из открытых источников)

По словам Шейтельмана, интенсивность российских атак вряд ли вырастет, поскольку Россия уже использует все доступное оружие. Относительно ракет он предполагает, что у россиян может быть определенная тактика.

Он обращает внимание на уменьшение количества ударов крылатыми ракетами и Искандерами, что может свидетельствовать о накоплении запасов для будущих массированных атак или точечных ударов по определенным целям.

"Например, летом, когда будет жара, чтобы бить по энергетической инфраструктуре. В зимнюю кампанию у них не получилось оставить нас без электричества, поэтому, возможно, они готовятся к летним атакам, как это было в прошлом году", – отметил эксперт.

В то же время, по его словам, россияне не экономят дроны – сколько производят, столько и запускают. Каждый день по Украине выпускают более 200 беспилотников. Однако значительно увеличить интенсивность атак они не могут из-за ограниченных ресурсов.

Согласно данным ГУР, Россия планирует нарастить производство беспилотников к лету, что может привести к увеличению их количества. Однако, по мнению Шейтельмана, говорить об ударах по Украине как "соответствующих мерах" уже не имеет смысла.

"Это в начале войны россияне пытались делать вид, что обстрелы происходят в ответ на что-то. Но Россия ежедневно обстреливает Украину. Например, Песков заявил: "Как можно начинать переговоры в Саудовской Аравии, если по России выпустили 337 дронов?"

По словам эксперта, Украина продемонстрировала баланс сил и дала понять, что она имеет рычаги влияния в войне.

"Мы можем бить по Москве. Сейчас мы накопим новые дроны и ударим еще раз. Обязательно. Через 30 дней. Секунда в секунду", – резюмировал Шейтельман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова кричат об "Орешнике" и не хотят "прекращения огня". Председатель комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированную атаку на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым, обвиняя Украину в атаке.

Он также отметил, что ночная атака беспилотников связана с переговорами между Украиной и США. И налет – это "пропагандистский ход Киева", который хочет показать американской общественности, "что он еще что-то может". Пропагандистка Юлия Витязева обратила внимание на похваставшиеся посты ряда украинских телеграмм-каналов, что таким образом Киев пытается выиграть себе на будущих переговорах в саудовском городе Джидда.