Россия готовит массированную атаку по Украине после новых угроз удара "Орешником"

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Лиля Воробьева
В преддверии переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии Россия подверглась массированной атаке дронами, в частности по Москве и Подмосковью. Политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью изданию "Главред" прокомментировал возможность увеличения российских ударов по Украине, особенно учитывая заявления главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, предлагавшего нанести удары ракетами "Орешник".
Россия может готовиться к массированному удару (фото из открытых источников)
По словам Шейтельмана, интенсивность российских атак вряд ли вырастет, поскольку Россия уже использует все доступное оружие. Относительно ракет он предполагает, что у россиян может быть определенная тактика.
Он обращает внимание на уменьшение количества ударов крылатыми ракетами и Искандерами, что может свидетельствовать о накоплении запасов для будущих массированных атак или точечных ударов по определенным целям.
В то же время, по его словам, россияне не экономят дроны – сколько производят, столько и запускают. Каждый день по Украине выпускают более 200 беспилотников. Однако значительно увеличить интенсивность атак они не могут из-за ограниченных ресурсов.
Согласно данным ГУР, Россия планирует нарастить производство беспилотников к лету, что может привести к увеличению их количества. Однако, по мнению Шейтельмана, говорить об ударах по Украине как "соответствующих мерах" уже не имеет смысла.
По словам эксперта, Украина продемонстрировала баланс сил и дала понять, что она имеет рычаги влияния в войне.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова кричат об "Орешнике" и не хотят "прекращения огня". Председатель комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированную атаку на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым, обвиняя Украину в атаке.Он также отметил, что ночная атака беспилотников связана с переговорами между Украиной и США. И налет – это "пропагандистский ход Киева", который хочет показать американской общественности, "что он еще что-то может". Пропагандистка Юлия Витязева обратила внимание на похваставшиеся посты ряда украинских телеграмм-каналов, что таким образом Киев пытается выиграть себе на будущих переговорах в саудовском городе Джидда.
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