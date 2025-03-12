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Россия готовит массированную атаку по Украине после новых угроз удара "Орешником"

Число ударов РФ по Украине с применением ракет разных типов уменьшилось, что может свидетельствовать о подготовке массированного удара, отмечает Михаил Шейтельман.

12 марта 2025, 19:47
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Лиля Воробьева

  В преддверии переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии Россия подверглась массированной атаке дронами, в частности по Москве и Подмосковью. Политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью изданию "Главред" прокомментировал возможность увеличения российских ударов по Украине, особенно учитывая заявления главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, предлагавшего нанести удары ракетами "Орешник".

Россия готовит массированную атаку по Украине после новых угроз удара "Орешником"

Россия может готовиться к массированному удару (фото из открытых источников)

По словам Шейтельмана, интенсивность российских атак вряд ли вырастет, поскольку Россия уже использует все доступное оружие. Относительно ракет он предполагает, что у россиян может быть определенная тактика.

Он обращает внимание на уменьшение количества ударов крылатыми ракетами и Искандерами, что может свидетельствовать о накоплении запасов для будущих массированных атак или точечных ударов по определенным целям.

"Например, летом, когда будет жара, чтобы бить по энергетической инфраструктуре. В зимнюю кампанию у них не получилось оставить нас без электричества, поэтому, возможно, они готовятся к летним атакам, как это было в прошлом году", – отметил эксперт.

В то же время, по его словам, россияне не экономят дроны – сколько производят, столько и запускают. Каждый день по Украине выпускают более 200 беспилотников. Однако значительно увеличить интенсивность атак они не могут из-за ограниченных ресурсов.

Согласно данным ГУР, Россия планирует нарастить производство беспилотников к лету, что может привести к увеличению их количества. Однако, по мнению Шейтельмана, говорить об ударах по Украине как "соответствующих мерах" уже не имеет смысла.

"Это в начале войны россияне пытались делать вид, что обстрелы происходят в ответ на что-то. Но Россия ежедневно обстреливает Украину. Например, Песков заявил: "Как можно начинать переговоры в Саудовской Аравии, если по России выпустили 337 дронов?"

По словам эксперта, Украина продемонстрировала баланс сил и дала понять, что она имеет рычаги влияния в войне.

"Мы можем бить по Москве. Сейчас мы накопим новые дроны и ударим еще раз. Обязательно. Через 30 дней. Секунда в секунду", – резюмировал Шейтельман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова кричат об "Орешнике" и не хотят "прекращения огня". Председатель комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированную атаку на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым, обвиняя Украину в атаке.

Он также отметил, что ночная атака беспилотников связана с переговорами между Украиной и США. И налет – это "пропагандистский ход Киева", который хочет показать американской общественности, "что он еще что-то может". Пропагандистка Юлия Витязева обратила внимание на похваставшиеся посты ряда украинских телеграмм-каналов, что таким образом Киев пытается выиграть себе на будущих переговорах в саудовском городе Джидда.



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Источник: https://glavred.net/war/tyazhelye-posledstviya-dlya-moskvy-v-genshtabe-raskryli-detali-massirovannogo-udara-po-rossii-10646294.html
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