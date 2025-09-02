В ВСУ предупредили о масштабном наступлении России: какое направление находится под угрозой

Российские войска готовятся к новому этапу наступательных действий на востоке Украины. По данным украинских военных, в ближайшее время оккупанты могут начать масштабный штурм города Северск с применением тяжелой техники.

Наступление россиян. Фото из открытых источников

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец в эфире "Общественное. Студия" рассказал, что российские войска стремятся закрепиться в окрестностях Северска до начала осенних дождей. Нестабильные погодные условия могут существенно усложнить передвижение бронетехники и снабжение боеприпасами.

"На Северском направлении враг пытается к осени, которая будет с дождем, будет пытаться проводить штурмовые действия снова с использованием техники. Ожидаем снова большого штурма, который может быть в направлении города Северск", — сказал Запорожец.

По его словам, Россия стремится подготовить плацдарм для зимней кампании. Как объясняет военный в планах РФ, если не захватить город, то хотя бы взять под контроль его окрестности.

Запорожец отмечает, что еще одним горячим направлением остается Лиманский. В районе Серебрянского лесничества российские войска активно продвигаются, используя артиллерию для уничтожения украинских позиций. По его словам, количество обстрелов на этом направлении возросло втрое. Ранее фиксировали около 80-90 ударов в сутки, в то время как сейчас до 200.

Длительные обстрелы фактически уничтожили большую часть леса, оставшегося только в виде обгоревших столбов. Однако это усложняет работу дронов на оптоволоконной связи.

"Поэтому уменьшение количества зеленки на этом направлении не повлияет никак на этом направлении, на то, что там происходит. Если брать непосредственно город Северск, там враг никогда не использовал особенно зеленку", — подытожил Запорожец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об информации, что Россия готовит новое серьезное наступление на осень.

Также "Комментарии" писали, что военный ВСУ предупреждает о наступлении оккупантов на Добропольском направлении.