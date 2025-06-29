Россия готовит еще более мощные удары по Украине: что известно о новом оружии РФ

Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия расширяет производство дронов-камикадзе "Shahed" и тестирует новую высокотехнологичную гибридную ракетную бомбу "Гром-1". Это широкая часть стратегии Москвы, чтобы нанести как можно больше ущерба Украине и уничтожить ПВО.

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По информации ISW, Россия начала применять экспериментальные образцы КАБ "Гром-1", сочетающей в себе черты планировочной бомбы и ракеты класса "воздух-воздух". Основой для нового оружия послужила ракета Х-38, двигатель которой дает снаряду дальность полета до 150 километров.

28 июня украинские силы ПВО сбили одну из таких ракет в окрестностях Днепра. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оружие было нацелено именно на городскую инфраструктуру. Кроме того, Россия модифицирует свои бомбы, уменьшая вес боеголовки, чтобы увеличить дальность полета. Это позволяет запускать их ближе к украинским городам, чтобы не подвергать опасности самолеты-носители.

Эксперт по ракетным технологиям и инженер по КБ "Южное" Александр Кочетков подчеркнул, что применение "Гром-1" это попытка России увеличить эффективность ударов, оставаясь вне зоны поражения украинских систем ПВО. По его словам, это может стать новым этапом в воздушной войне против Украины.

Параллельно с этим Россия активизировала производство беспилотников типа Shahed, широко используемых для атак на украинские города. Спутниковые снимки за период с октября 2024 по июнь 2025 года свидетельствуют о значительном расширении производственных мощностей в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В этой зоне появилось по меньшей мере четыре новых объекта общей площадью более 160 гектаров.

"Развертывание Россией экспериментальной ракетной бомбы "Гром-1" и вероятные усилия по увеличению производства "Shahed" являются частью текущих усилий по адаптации российских ударных пакетов против Украины, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону и нанести максимальный ущерб", — заключает в своем отчете ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ударе РФ на Днепропетровщине, где был использован КАБ "Гром-1".

Также "Комментарии" писали, что есть "ощутимые потери" после атаки РФ 29 июня.