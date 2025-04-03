Россия готовит еще 150 тысяч солдат: что известно о новом наступлении враг

Украинское военное руководство фиксирует подготовку российских войск к расширению боевых действий по нескольким направлениям. Несмотря на существующие ресурсы, остается вопрос, сможет ли Россия достичь существенных оперативных успехов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, передает "Общественное".

Россия готовит еще 150 тысяч солдат (фото из открытых источников)

Согласно имеющейся информации, в этом году Российская Федерация намерена пополнить свои вооруженные силы на 150 тысяч военнослужащих, что соответствует примерно 15 мотострелковым дивизиям.

"Процесс формирования новых подразделений продолжается. Россия пока не испытывает трудностей с привлечением личного состава. В то же время следует понимать, что все эти силы не могут быть введены в боевые действия одновременно. Поэтому можно ожидать, что в ближайшее время они сконцентрируют усилия на тех направлениях, где это наиболее целесообразно", — отметил Палиса.

Параллельно с усилением боевого давления продолжаются консультации по прекращению огня, которое интересует Россию лишь частично — преимущественно по морскому направлению, где для нее этот вопрос более актуален.

Что касается сухопутных боевых действий, русские войска продолжают постепенное наступление, пытаясь прорвать украинскую оборону на отдельных участках. Тактические успехи враг достигает значительной цене посредством потерь среди личного состава.

Павел Палиса также подчеркнул, что у России есть возможность затягивать войну, поэтому боевые действия будут продолжаться и дальше. В то же время, украинские войска осуществляют контратаки и достигают собственных результатов в борьбе с оккупантами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленскому доложили о наступлении РФ на Сумщину . Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из командных пунктов в Сумской области и заслушал доклад о действиях армии РФ на этом направлении.

Владимир Зеленский встретился с командующим одним из командных пунктов Сумской области. Ему доложили о том, как идет Курская операция. Также отчитались об оперативной ситуации на этом участке фронта. Украинские воины продолжают удерживать буферную зону на территории РФ, чтобы не допустить наступления на Сумщину.