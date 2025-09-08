Российская сторона обвинила Украину в якобы умышленном обстреле мирного населения, в том числе детей, заявив об атаке на детскую площадку в донецком парке "Гулливер". Такую информацию распространило государственное пропагандистское агентство ТАСС.

Фото: из открытых источников

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала этот инцидент "свидетельством стремления Киева к эскалации" и попыткой сорвать потенциальный мирный процесс. По ее словам, Россия оставляет за собой право на так называемый "адекватный ответ" на подобные действия со стороны Украины.

"Удар по парку в Донецке мы расцениваем как террористическую акцию, которая требует надлежащей реакции", — отметила спикер.

Кроме того, Захарова затронула тему размещения иностранных войск на территории Украины. Она заявила, что подобные инициативы неприемлемы для Кремля и не подлежат обсуждению.

"Москва не считает возможным обсуждение участия иностранных военных в Украине. Это абсолютно неприемлемо и подрывает какие-либо принципы безопасности. Эту позицию необходимо четко донести до западных стран, чтобы избежать подобных идей в будущем", — подчеркнула Захарова.

