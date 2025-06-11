Россия готовилась ударить по украинским аэродромам: кто помогал врагу

Служба безопасности задержала корректировщика воздушных атак России по Львовской области. Им оказался 57-летний местный безработный, которого ФСБ завербовала через телеграм-каналы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

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По материалам дела главной задачей агента был поиск военных авиабаз на территории западного региона.

Чтобы выявить координаты аэропортов, предатель объезжал местность на своем автомобиле и пытался найти аэродромы, которые, по его мнению, могла использовать армейская авиация.

"При разведывательных вылазках агент фотографировал объекты с привязкой к местности и обозначал соответствующие геолокации на гугл-картах. Вернувшись домой, фигурант обобщал собранные данные и готовил "отчет" для куратора по ФСБ. Для коммуникации с оккупантами агент использовал анонимный чат в мессенджере, а после каждого сеанса связи тщательно удалял переписку", – сообщают в СБУ.

Несмотря на такие меры конспирации, киберспециалисты СБУ все равно уличили предателя, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Также Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций Сил обороны.

По результатам обыска у задержанного изъят телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вслед за операцией СБУ "Паутина" генерал Василий Малюк анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов.