Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве еще одну российскую агентку. По материалам дела фигурантка собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в столице нашего государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

Россия готовила теракты в Киеве: что известно

Сотрудники СБУ задержали фигурантку "с поличным", когда она проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии.

Согласно агентурному заданию женщина должна была подготовить и передать куратору план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного учреждения.

Как установило расследование, аналогичную информацию агент собирала и о пунктах базирования ТЦК в разных районах Киева.

По имеющимся данным, в дальнейшем враг планировал использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по столице Украины.

Установлено, что агентом оказалась завербованная ФСБ местная 36-летняя фрилансерша. Вражеская спецслужба дистанционно завербовала женщину из-за ее знакомого из временно оккупированного Крыма, сотрудничающего с РФ.

В случае выполнения вражеских задач агент надеялась на "эвакуацию" в Россию через третьи страны.

Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и их приспешницы. При обыске у фигурантки изъят смартфон, который она использовала для контактов с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия готовила новую массированную атаку.