Россия готовила сокрушительный удар: подробности

В Украине продолжают разоблачать российских агентов — они помогали готовить ракетные удары. Контрразведка Службы безопасности задержала трех корректировщиков, собиравших координаты для воздушных атак оккупантов по Украине.

Обстрел. Иллюстративное фото

На Россию работала 46-летняя жительница поселка Донец в Харьковской области. Как отметили в СБУ, женщина работала сразу на две спецслужбы РФ — российскую военную разведку и ФСБ.

"Для врага это была "цель № 1", которую он надеялся поразить с помощью комбинированных атак с использованием дронов, управляемых авиабомб и баллистических ракет", — сообщили в СБУ.

После ликвидации "цели №1", враг планировал нанести точечные удары по местным газораспределительным станциям. Россия хотела уничтожить критическую инфраструктуру до начала отопительного сезона.

В Киеве задержали еще двух корректировщиков вражеского огня. Среди помощников разоблачили 32-летнего ИТ-специалиста. Он, по поручению ФСБ, должен был навести российские ракеты на радиолокационные станции ПВО.

Другой агенткой оказалась местная безработная, корректировавшая дроновые атаки по ремонтным базам ВСУ.

В СБУ отметили, что у всех троих задержанных при обысках были обнаружены телефоны, с которых они контактировали с российскими спецслужбистами.

"Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — сообщили в СБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет очередной фейк об украинских военных.



