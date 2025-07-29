Россия готовила сокрушительный удар: подробности

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Кречмаровская Наталия
В Украине продолжают разоблачать российских агентов — они помогали готовить ракетные удары. Контрразведка Службы безопасности задержала трех корректировщиков, собиравших координаты для воздушных атак оккупантов по Украине.
Обстрел. Иллюстративное фото
На Россию работала 46-летняя жительница поселка Донец в Харьковской области. Как отметили в СБУ, женщина работала сразу на две спецслужбы РФ — российскую военную разведку и ФСБ.
После ликвидации "цели №1", враг планировал нанести точечные удары по местным газораспределительным станциям. Россия хотела уничтожить критическую инфраструктуру до начала отопительного сезона.
В Киеве задержали еще двух корректировщиков вражеского огня. Среди помощников разоблачили 32-летнего ИТ-специалиста. Он, по поручению ФСБ, должен был навести российские ракеты на радиолокационные станции ПВО.
Другой агенткой оказалась местная безработная, корректировавшая дроновые атаки по ремонтным базам ВСУ.
В СБУ отметили, что у всех троих задержанных при обысках были обнаружены телефоны, с которых они контактировали с российскими спецслужбистами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет очередной фейк об украинских военных.