Россия готовила кровавую атаку на один из областных центров: разоблачили вражеского агента

Кречмаровская Наталия
В Одессе 60-летний местный житель готовил взрывчатку по заказу России – ее планировали использовать для совершения терактов в городе.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали агента ФСБ и предотвратили новую серию терактов в Одессе. Отмечается, злоумышленник производил самодельные взрывные устройства (СВУ) для взрывов в портовом городе. Готовую взрывчатку российский агент закладывал в тайники на территории морского побережья и отправлял их координаты в ФСБ.
Оккупанты затем присылали соответствующие геолокации непосредственным исполнителям терактов — те забирали СВУ из тайников. Одна из таких террористок была задержана в июле этого года, когда она пыталась взорвать в Одессе областной ТЦК.
Впоследствии враг заставил агента заниматься взрывчаткой — злоумышленник усиливал взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Злоумышленник был задержан по месту его жительства. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на террористический акт).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
