Россия готовила кровавую атаку на один из областных центров: разоблачили вражеского агента

В Одессе 60-летний местный житель готовил взрывчатку по заказу России – ее планировали использовать для совершения терактов в городе.

В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали агента ФСБ и предотвратили новую серию терактов в Одессе. Отмечается, злоумышленник производил самодельные взрывные устройства (СВУ) для взрывов в портовом городе. Готовую взрывчатку российский агент закладывал в тайники на территории морского побережья и отправлял их координаты в ФСБ.

Оккупанты затем присылали соответствующие геолокации непосредственным исполнителям терактов — те забирали СВУ из тайников. Одна из таких террористок была задержана в июле этого года, когда она пыталась взорвать в Одессе областной ТЦК.

"По материалам дела, задержанным сейчас агентом, занимавшимся изготовлением взрывчатки, оказался 60-летний одессит, ранее бывший моряком на торговом судне, а с выходом на пенсию начал работать на ФСБ. Установлено, что вербовка фигуранта состоялась, когда он в начале полномасштабной войны находился у своей сестры в России. По заданию ФСБ мужчина впоследствии вернулся в Одессу и сначала выполнял "тестовые" задания", — сообщили в СБУ.

Впоследствии враг заставил агента заниматься взрывчаткой — злоумышленник усиливал взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Злоумышленник был задержан по месту его жительства. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на террористический акт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

