"Россия готова обменять сотни пленных": в Украине объяснили, почему это манипуляция

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила кремлевским фейкометам, что, несмотря на преследование Киевом корыстных интересов, россия готова уже сейчас обменять 630 украинских пленных солдат ВСУ и заняться организацией новых обменов.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что заявление о "корыстных интересах" Киева по обмену пленными – это циничная ложь, ведь президент Зеленский давно предложил формулу обмена "всех на всех" без предварительных условий и ограничений.

К слову, в начале ноября Захарова уже сообщала о якобы предложении Москвы передать Киеву 935 украинских пленных.

При этом бойцов "Азова" Россия принципиально не отдает Украине, и более 900 пленников до сих пор остаются в бесчеловечных условиях.

"Итак, Россия в очередной раз использует тему пленных для шантажа Украины и расшатывание украинского общества с начала полномасштабной войны", – отмечают в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты расстреляли четырех военнопленных: где погибли украинские бойцы

Расстрелы украинских военнопленных участились. В Офисе Генерального прокурора сообщили об очередном случае расстрела, сообщает портал "Комментарии".

Отмечается, что 22 ноября 2024 г. представители ВС РФ совершили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района. Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

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На оккупированной части Запорожской области российские военные расстреляли пять украинских военнопленных. Это произошло 24 ноября 2024 года вблизи села Новодаровка в Пологовском районе, где продолжаются активные боевые действия.

По предварительным данным, шесть украинских защитников попали в плен к российским оккупантам. Однако пятерых из них впоследствии казнили, хладнокровно расстреляв. Один из пленных выжил, что позволило стражам порядка получить дополнительные свидетельства о происшествии.