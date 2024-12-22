"Россия готова на переговоры с Украиной, но президент должен быть легитимным": что известно

На днях на пресс-конференции кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинских властей. Это заявление Путина тиражируют росСМИ.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что заявления Москвы о якобы готовности к переговорам являются дипломатической игрой Кремля и информационно-психологической операцией.

"На дипломатическом уровне москва пытается убедить международное сообщество в том, что Украина является не жертвой неспровоцированной агрессии, а агрессором, который стремится продолжить войну любой ценой, подвергая мир угрозе ядерной войны. Также кремль стремится убедить украинцев, что война продолжается не потому, что Россия продолжает агрессию, а потому, что "режим Зеленского" якобы отвергает мирные предложения и стремится вести "войну до последнего украинца"", – отмечают в Центре.

На самом деле именно Россия продолжает атаки на фронте, а также воздушный террор против гражданского населения, пытаясь устроить в Украине гуманитарную катастрофу среди зимы.

Единственное, что звучит из Кремля все это время – это абсурдные ультиматумы, исполнение которых предполагает капитуляцию Украины.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, почему Зеленский назвал Путина "долбо**бом". На днях президент Украины Владимир Зеленский нецензурно высказался в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина. Таким образом президент Украины абсолютно четко зафиксировал психическое состояние российского диктатора.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Субъект Путин не является президентом страны, он не является избранным президентом. Это авторитарный лидер. То, что он говорит, какие аналогии приводит — это говорит об извращенном психическом расстройстве. И, безусловно, президент Украины просто это фиксирует", — сказал он. Подоляк добавил, что хотя выражение Зеленского не совсем является медицинским термином, но иначе охарактеризовать состояние Путина нельзя.