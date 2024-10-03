Россия готова к массированному обстрелу: когда возможен удар

Российские войска уже готовы к массированному обстрелу Украины. Нанести удар могут уже скоро. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "ТСН".



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По его словам, в сентябре вражеская армия каждую ночь применяла "шахеды", пытаясь "засушить" нашу систему противовоздушной обороны. Также враг накапливал ракеты и готовился к предстоящим массированным атакам, ближайшая может быть на день рождения Путина – 7 октября.

Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что во время следующей ракетной атаки российские войска могут выпустить по Украине до 300 воздушных целей — и ракет, и дронов.

По словам эксперта, в течение "паузы" (с последнего дня массированного удара 26 августа) Россия могла изготовить около 150 ракет. К тому же, есть северокорейские и иранские ракеты.

Алексей Гетьман допускает, что Россия может применить одновременно 200 баллистических и крылатых ракет, а также "шахеды". То есть речь идет о комбинированной атаке. Среди целей — энергообъекты.

По данным мониторинговой платформы Tracking по состоянию на 2 октября на авиабазе Энгельс-2 находились самолеты:

Ту-95МС – без существенных изменений, 5 единиц. Дополнительные передислокации с целью зарядки ракетами Х-101 пока не отмечены.

Ту-160-1 единственный Ту-160 находится на авиабазе "Энгельс-2" с 15.09. Иногда проходят тренировки в пределах Саратовской области.

Ту-22М3 — осуществлена передислокация 3 бортов с авиабазы "Оленья".

Очередная передислокация также подтверждает информацию о снаряжении Ту-22М3 КР Х-22 на авиабазе "Энгельс-2".

По состоянию на 03.10 (12:00) 1 борт Ту-22М3 все еще находится на Энгельс-2, Саратовская обл.

Ил-76 – последний рейс транспортного самолета Ил-76 был утром 29.09, в 14:30 борт покинул авиабазу.

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