В преддверии второго саммита мира все участники будут пытаться продемонстрировать свою силу и возможности. В частности Россия активно вооружается при поддержке своих союзников, чтобы показать готовность к длительной войне, отметил в эфире Freedom политолог Игорь Попов.

Российский танк

По его словам, Россия стремится укрепить свои международные позиции, демонстрируя готовность к затяжной войне. Это подтверждается возможным снабжением иранских баллистических ракет, а также усилением военной поддержки со стороны Северной Кореи.

Попов также подчеркнул, что Западу необходимо ответить России, показав единство и готовность оказывать Украине максимальную помощь.

“В подготовке ко второму Саммиту мира все стороны будут демонстрировать, насколько они сильны. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский, когда говорит о психологических рычагах, подразумевает необходимость демонстрации Западом единства и готовности предоставить все возможные дополнительные пакеты помощи Украине. Это будет психологическим рычагом, который будет влиять не только на российское руководство, но и на страны глобального Юга, считающие себя относительно нейтральными", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что пока США не дают разрешения на то, чтобы Силы обороны избивали по территории РФ американским оружием. Хотя Украина не раз об этом просила. Президент Владимир Зеленский намерен показать Байдену, Гаррису и Трампу план победы Украины в войне. При этом он признал, что без помощи СШП Украина не сможет победить в войне с Россией.

Впрочем, в Кремле уже откровенно смеются над нерешительностью Байдена, который все еще боится дать Украине разрешение на использование американского оружия для ударов в глубь России. Все разговоры вокруг этого вопроса Песков назвал просто "информационной суетой", ни к чему не ведущей.



