Россия горит: уничтожено более 170 стратегических объектов

Ткачова Марія
С момента создания Сил беспилотных систем в июне 2024 года 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов нанес удары по более чем 170 стратегическим объектам на территории России.
Результаты работы 14-го полка БПАК
Среди целей, уничтоженных или поврежденных в рамках deep strike операций:
• военные аэродромы в Морозовске, Липецке и Крымске;
• склады с боеприпасами, в том числе 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области и арсенал "Тихорец";
• нефтебазы в Адлере, Миллерово и Энгельсе;
• крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы РФ – Рязанский, Афипский, Саратовский и Волгоградский;
• предприятия ВПК: "Тамбовский пороховой завод", "ВНИИР Прогресс" и "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".
По оценкам, потери России от этих сделок составляют десятки миллиардов долларов.
14-й отдельный полк БпАК является крупнейшим подразделением в Силах обороны, которое специализируется на ударах в глубину территории противника. Его возможности позволяют поражать цели на тысячи километров от линии фронта.
В Силах беспилотных систем подчеркивают: это только начало активных действий, направленных на уничтожение стратегической инфраструктуры РФ.