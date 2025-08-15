logo

Россия горит: уничтожено более 170 стратегических объектов

14-й полк БПАК уничтожил более 170 стратегических целей в глубине территории РФ

15 августа 2025, 17:41
С момента создания Сил беспилотных систем в июне 2024 года 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов нанес удары по более чем 170 стратегическим объектам на территории России.

Россия горит: уничтожено более 170 стратегических объектов

Результаты работы 14-го полка БПАК

Среди целей, уничтоженных или поврежденных в рамках deep strike операций:

военные аэродромы в Морозовске, Липецке и Крымске;

• склады с боеприпасами, в том числе 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области и арсенал "Тихорец";

• нефтебазы в Адлере, Миллерово и Энгельсе;

• крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы РФ – Рязанский, Афипский, Саратовский и Волгоградский;

• предприятия ВПК: "Тамбовский пороховой завод", "ВНИИР Прогресс" и "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

По оценкам, потери России от этих сделок составляют десятки миллиардов долларов.

14-й отдельный полк БпАК является крупнейшим подразделением в Силах обороны, которое специализируется на ударах в глубину территории противника. Его возможности позволяют поражать цели на тысячи километров от линии фронта.

В Силах беспилотных систем подчеркивают: это только начало активных действий, направленных на уничтожение стратегической инфраструктуры РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего рассмотрел три ключевых вопроса — ситуацию на фронте, развитие контрактной армии и финансирование Сил обороны на 2025-2026 годы.
По его словам, особое внимание уделено Покровскому направлению, где украинские силы противодействуют попыткам российских войск закрепиться. На направлении Доброполья результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад. Принято решение о дополнительном усилении этого и других направлений в Донецкой области, а также об укреплении позиций в Запорожской области.



Источник: https://t.me/usf_army/807
