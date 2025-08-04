Россия глушит мобильную связь: страх перед украинскими дронами

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Ткачова Марія
На временно оккупированном юге Украины, в частности, в Крыму, а также в регионах южной части РФ, начинаются веерные отключения мобильного интернета. Как сообщают российские источники, эти ограничения вводятся якобы с целью предотвращения управления и наведения "враждебных беспилотников разных типов".
Из-за украинских дронов в России отключают мобильный интернет
Под отключение попадут крупные города Крыма, в частности, Симферополь, Ялта, Евпатория, а также территории Причерноморья. Продолжительность отсутствия мобильного интернета может варьироваться – от нескольких часов до нескольких дней.
Местным жителям и туристам советуют переходить на проводные подключения – использовать домашний, офисный или общественный Wi-Fi для доступа в интернет, вызов такси или работы с банковскими приложениями.
При этом голосовая связь и отправка SMS-сообщений через мобильные сети будут оставаться доступными.
Такие меры свидетельствуют об усиленной нервозности оккупационной администрации и попытке реагировать на угрозу с воздуха, в частности со стороны украинских дронов, которые все чаще достигают стратегических целей на территории Крыма и юга РФ.