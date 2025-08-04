Россия глушит мобильную связь: страх перед украинскими дронами

На временно оккупированном юге Украины, в частности, в Крыму, а также в регионах южной части РФ, начинаются веерные отключения мобильного интернета. Как сообщают российские источники, эти ограничения вводятся якобы с целью предотвращения управления и наведения "враждебных беспилотников разных типов".

Из-за украинских дронов в России отключают мобильный интернет

Под отключение попадут крупные города Крыма, в частности, Симферополь, Ялта, Евпатория, а также территории Причерноморья. Продолжительность отсутствия мобильного интернета может варьироваться – от нескольких часов до нескольких дней.

Местным жителям и туристам советуют переходить на проводные подключения – использовать домашний, офисный или общественный Wi-Fi для доступа в интернет, вызов такси или работы с банковскими приложениями.

При этом голосовая связь и отправка SMS-сообщений через мобильные сети будут оставаться доступными.

Такие меры свидетельствуют об усиленной нервозности оккупационной администрации и попытке реагировать на угрозу с воздуха, в частности со стороны украинских дронов, которые все чаще достигают стратегических целей на территории Крыма и юга РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фоне дедлайна, который президент США Дональд Трамп якобы поставил Путину до 8 августа, появляется все больше спекуляций относительно возможного прекращения войны. СМИ сообщают об активных контактах: спецпосланник Трампа Стив Виткофф может снова посетить Москву 6 или 7 августа – это уже будет его пятая поездка. Также есть информация, что в Украину готовится приезд американского генерала Кита Келлога.