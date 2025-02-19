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Россия достроила железную дорогу: как это повлияет на ситуацию на фронте

Россия получила быстрый способ поставки топлива на фронт

19 февраля 2025, 19:05
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Кречмаровская Наталия

Враг на временно оккупированной территории запустил полноценное железнодорожное сообщение Ростов-на-Дону – Мариуполь-Волноваха – Донецк.

Россия достроила железную дорогу: как это повлияет на ситуацию на фронте

Фото портал "Комментарии"

Что это изменит для фронта, рассказал бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

“И это очень плохая новость. Топливо для фронта из России и Мариупольского порта теперь едет по железной дороге. Быстро и намного безопаснее автодорога”, — объяснил Андрющенко.

Напомним, Россия пытается навязать свою идеологию на временно оккупированных территориях. В Мариуполе, как писал портал "Комментарии", оккупанты до 9 мая планируют установить монумент "Мариуполь — город воинской славы", который, по данным Центра национального сопротивления, должен стать символом прославления оккупации.

"Оккупанты планируют открыть памятник до 9 мая, используя дату как повод еще раз переписать историю и представить собственную агрессию как так называемое освобождение, — уточнили в Центре.

Отмечается, что наиболее циничным является то, что на этом монументе рядом с ветеранами Второй мировой войны захватчики решили отчеканить имена тех же российских извергов, которые в 2022 году собственноручно разрушили город и уничтожили десятки тысяч мирных украинцев.

"Перед установкой этого памятника позора захватчики системно зачищали город от любых украинских символов. Они уничтожили памятники, мемориалы и стенописи, напоминавшие о подлинной истории Мариуполя. Теперь на их месте возводят монументы, призванные узаконить военные преступления россиян и вытеснить самое упоминание о том, что Мариуполь — это украинский город", — говорится в сообщении.




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Источник: https://t.me/andriyshTime/33731
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