Россия достроила железную дорогу: как это повлияет на ситуацию на фронте

Враг на временно оккупированной территории запустил полноценное железнодорожное сообщение Ростов-на-Дону – Мариуполь-Волноваха – Донецк.

Фото портал "Комментарии"

Что это изменит для фронта, рассказал бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

“И это очень плохая новость. Топливо для фронта из России и Мариупольского порта теперь едет по железной дороге. Быстро и намного безопаснее автодорога”, — объяснил Андрющенко.

Напомним, Россия пытается навязать свою идеологию на временно оккупированных территориях. В Мариуполе, как писал портал "Комментарии", оккупанты до 9 мая планируют установить монумент "Мариуполь — город воинской славы", который, по данным Центра национального сопротивления, должен стать символом прославления оккупации.

"Оккупанты планируют открыть памятник до 9 мая, используя дату как повод еще раз переписать историю и представить собственную агрессию как так называемое освобождение, — уточнили в Центре.

Отмечается, что наиболее циничным является то, что на этом монументе рядом с ветеранами Второй мировой войны захватчики решили отчеканить имена тех же российских извергов, которые в 2022 году собственноручно разрушили город и уничтожили десятки тысяч мирных украинцев.

"Перед установкой этого памятника позора захватчики системно зачищали город от любых украинских символов. Они уничтожили памятники, мемориалы и стенописи, напоминавшие о подлинной истории Мариуполя. Теперь на их месте возводят монументы, призванные узаконить военные преступления россиян и вытеснить самое упоминание о том, что Мариуполь — это украинский город", — говорится в сообщении.



