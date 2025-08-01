Россия добилась своего: названа серьезная опасность от новой тактики окупантов

В ночь на 31 июля Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, во время которого, по предварительным оценкам, было задействовано по меньшей мере 8 реактивных дронов. Об этом в эфире Радио НВ сообщил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

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По его словам, все эти беспилотники достигли своих целей благодаря реактивным двигателям, значительно усложняющим их перехват.

"Они могут летать на высоте свыше километра, поэтому у мобильных огневых групп нет соответствующего оружия, чтобы эффективно уничтожать такие цели. К тому же системы ПВО не способны полноценно работать по ним в текущем виде", — пояснил эксперт.

Кроме того, Романенко подчеркнул, что ночные полеты на больших высотах усложняют обнаружение реактивных дронов даже с помощью современных радаров. Одним из опасных аспектов, по его словам, является то, что боевая часть этих БПЛА стала мощнее — ее вес вырос почти вдвое, до 90 кг.

"Скорость дронов может достигать 500 км/ч и больше, а это значительно превышает возможности большинства украинских перехватчиков, рассчитанных максимум на 300 км/ч", — уточнил Романенко.

Он считает, что Украина должна срочно разработать новые типы небольших ракет-перехватчиков, которые будут иметь скорость не менее 600 км/ч и будут стоить значительно дешевле имеющихся средств ПВО. Но сейчас, по его словам, ситуация критическая.

"Дронов – сотни, а эффективных перехватчиков – всего десятки. Поэтому противодействие должно быть комплексным: электронная борьба, средства подавления с земли, легкая авиация, дроны с сетками, классические ПВО и истребители должны действовать совместно", — говорит Романенко.

Также он добавил, что бороться с последствиями не так эффективно, как уничтожить источник угрозы:

"Бить по стрелам менее результативно, чем по лучнику. Нужно дальнобойное оружие, чтобы уничтожать заводы в РФ, где производятся эти дроны и боеприпасы", — пояснил эксперт.

Как уже писал портал "Комментарии", российские войска активно давят не только на востоке, но и на южном направлении — кафиры стремятся сохранять темп наступления на нескольких участках одновременно. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что на сегодняшний день существует по меньшей мере два угрожающих направления, где ситуация требует особого внимания.