Россия дерзко сообщила, куда била в Киеве

Министерство обороны РФ заявило, что сегодня ночью Вооруженные Силы РФ били исключительно по военным целям.

Россия нагло сообщила, куда била в Киеве

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военных авиабаз Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – заявили во вражеском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что именно сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы в жилом доме в Киеве, где прямым попаданием ракеты был разрушен целый подъезд. Уже известно о по меньшей мере 15 погибших, среди которых четверо детей.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, по уточненным данным, возраст трех погибших детей — 2, 14 и 17 лет. Один ребенок деблокирован на месте удара, двое — погибли в больнице от сверхсложных травм. Еще 10 человек считаются без вести пропавшими.

"На местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. Кроме экстренных служб, прибыли мобильные подразделения Миграционной службы и сервисного центра, поэтому люди, потерявшие документы, могут быстро подать заявку и восстановить их", — сообщил министр.

По данным Воздушных Сил ВСУ, в целом в своей зверской атаке на Украину, в большинстве на город Киев, россияне применили: — 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск; — 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – рф.; — 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл. – рф.; – 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – рф.