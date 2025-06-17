Россия цинично заявляет об ударе по Киеву: куда били

Российские z-каналы тиражируют свой привычный нарратив, что якобы "россия точечно уничтожала военные объекты в Киеве, а разрушение жилых домов вызвано работой украинской ПВО". Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это циничный фейк.

Последствия обстрела Киева. Фото: НПУ

В действительности: В ночь на 17 июня россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Киеву и другим регионам Украины.

Удар был направлен не только по критической инфраструктуре, но и мирному населению. В результате атаки пострадали жилые дома — разрушен подъезд многоэтажки в Соломенском районе, есть прямые попадания по гражданским объектам.

По данным министра МВД Игоря Клименко, российская ракета прошла через все этажи и вплоть до подвала. 9-этажное здание просто сложилось.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, спасатели будут поднимать большие конструкции уничтоженного подъезда.

В Соломенском районе работают спасательные собаки и соответствующая техника, добавляет Клименко.

"Попытка переложить вину за гибель гражданских на украинскую ПВО – это стандартная тактика, которая повторяется после каждого массированного обстрела. Вбросы о том, что "жилой дом разрушило ПВО", цель отбелить российскую армию, которая непосредственно запускает ракеты по Киеву и другим городам. Реальность такова: Россия сознательно бьет по мирным украинским городам. Это террор, а не "точечные удары". И его цель — устрашение и дестабилизация", – отмечают в Центре.