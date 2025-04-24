Россия цинично сообщила, куда била в эту ночь

Сегодня ночью Украина пережила очередную массированную ракетно-дроновую атаку, в результате которой погибли и ранены гражданские люди, среди которых дети.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Во вражеском Министерстве обороны РФ сообщили, что избивались исключительно по военным целям и подчеркнули, что "все поражено".

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", – сообщило в отчете вражеское ведомство.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами. По данным министра МВД Игоря Клименко, около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС этой ночью в 9 регионах страны.

Под массированным комбинированным ударом России находились Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье. Больше всего досталось Киеву, который обстреливал крылатые ракеты, ударные беспилотники и баллистика.

В украинской столице продолжается спасательная операция в Святошинском районе после атаки российских войск. Под завалами может находиться еще до 10 человек. Такую информацию в интервью "Радио Свобода" озвучил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр отметил, что в Святошинский район было попадание ракеты. Обломки ракеты изъяли на экспертизу. По словам Игоря Клименко, пока подтверждена гибель восьми человек. Девятая жертва – это останки тел, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу. Министр добавил, что из одной семьи могли погибнуть сразу два ребенка.