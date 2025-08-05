Россия цинично оправдывает жестокие удары по гражданским: о каких целях заявили

Российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре в Харьковской области. Россияне заявили, что "российские дроны ударили по военным объектам в Лозовой Харьковской области". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация, распространяемая российскими Telegram-каналами, неправдива.

Дрон. Иллюстративное фото

Аналитики Центра отметили, что на самом деле россияне повредили критическую инфраструктуру, многоэтажки, частный сектор. Такую информацию сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Сообщают, что среди раненых – двое детей. Часть города в результате обстрела осталась без света.

По словам городского головы, этой ночью россияне совершили настоящий террор тихо спавших мирных людей. Рано или поздно они будут отвечать за все, убежден он.

К тому же, в "Укрзализныце" сообщили, что в результате вражеской атаки поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия ищет слабое место Украины не только на фронте, но и в тылу. Военные предупредили, что готовят россияне.

Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной "Алекс" отметил, что война перешла в такую фазу, когда сообщения о возможных ночных ракетных обстрелах стратегической авиацией противника почти потеряли свою актуальность из-за того, что каждую ночь, а иногда даже днем, Россия запускает сотни "шахедов" в воздушном пространстве страны. По его словам, оккупанты планируют устроить Украине воздушную тревогу 24/7.



