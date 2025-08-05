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Россия цинично оправдывает жестокие удары по гражданским: о каких целях заявили

РФ оправдывается поражением якобы военных целей

5 августа 2025, 14:30
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Кречмаровская Наталия

Российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре в Харьковской области. Россияне заявили, что "российские дроны ударили по военным объектам в Лозовой Харьковской области". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация, распространяемая российскими Telegram-каналами, неправдива.

Россия цинично оправдывает жестокие удары по гражданским: о каких целях заявили

Дрон. Иллюстративное фото

Аналитики Центра отметили, что на самом деле россияне повредили критическую инфраструктуру, многоэтажки, частный сектор. Такую информацию сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Сообщают, что среди раненых – двое детей. Часть города в результате обстрела осталась без света.

По словам городского головы, этой ночью россияне совершили настоящий террор тихо спавших мирных людей. Рано или поздно они будут отвечать за все, убежден он.

К тому же, в "Укрзализныце" сообщили, что в результате вражеской атаки поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия ищет слабое место Украины не только на фронте, но и в тылу. Военные предупредили, что готовят россияне.

Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной "Алекс" отметил, что война перешла в такую фазу, когда сообщения о возможных ночных ракетных обстрелах стратегической авиацией противника почти потеряли свою актуальность из-за того, что каждую ночь, а иногда даже днем, Россия запускает сотни "шахедов" в воздушном пространстве страны. По его словам, оккупанты планируют устроить Украине воздушную тревогу 24/7.




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Источник: https://t.me/spravdi/48325
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