Россия цинично оправдывает нежелание завершить войну

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Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты активизировали распространение фейков о событиях в Курской области. Цель таких "вбросов" — оправдать затягивание войны. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российское минобороны заявило, что украинские военные "убили почти всех мужчин" в селе Николаево-Дарьино на Курщине. В качестве "доказательства" используются слова эвакуированных из этого населенного пункта людей.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что враг стремится сформировать представление, что переговоры с Украиной "невозможны", а продолжение войны является "необходимостью". Хотя в действительности Киев последовательно демонстрирует свою готовность к диалогу.
В Центре напомнили, что ранее сообщали, что к дезинформационной кампании кремля "зверства ВСУ в Курской области" присоединились российские чиновники, в частности омбудсменка Татьяна Москалькова.
Напомним, что на временно оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", кафиры российские захватчики начали новый этап тотальных проверок местных жителей. В Центре национального сопротивления сообщили, что уже поступают сообщения о проведении соответствующих мероприятий.
Отмечается, что подобные меры направлены на инвентаризацию имущества украинцев, чтобы в будущем использовать эту информацию для очередных грабежей.
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