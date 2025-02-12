Россия цинично оправдывает нежелание завершить войну

Российские пропагандисты активизировали распространение фейков о событиях в Курской области. Цель таких "вбросов" — оправдать затягивание войны. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российское минобороны заявило, что украинские военные "убили почти всех мужчин" в селе Николаево-Дарьино на Курщине. В качестве "доказательства" используются слова эвакуированных из этого населенного пункта людей.

Фото портал "Комментарии"

“ru-пропагандисты активно распространяют и комментируют этот откровенный фейк, подавая его в качестве аргумента против ведения переговоров с Украиной. Они пытаются представить Россию как жертву, а не агрессорку, чтобы усилить ненависть к Украине среди россиян и отвлечь внимание от собственных военных преступлений", – пояснили в ЦПД.

Отмечается, что враг стремится сформировать представление, что переговоры с Украиной "невозможны", а продолжение войны является "необходимостью". Хотя в действительности Киев последовательно демонстрирует свою готовность к диалогу.

В Центре напомнили, что ранее сообщали, что к дезинформационной кампании кремля "зверства ВСУ в Курской области" присоединились российские чиновники, в частности омбудсменка Татьяна Москалькова.

Напомним, что на временно оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", кафиры российские захватчики начали новый этап тотальных проверок местных жителей. В Центре национального сопротивления сообщили, что уже поступают сообщения о проведении соответствующих мероприятий.

"Такие проверки будут проходить "волнами", оккупанты могут возвращаться повторно", — уточнили в Центре.

Отмечается, что подобные меры направлены на инвентаризацию имущества украинцев, чтобы в будущем использовать эту информацию для очередных грабежей.



