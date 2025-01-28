В Москве прошла презентация нового учебника по истории России, в котором войну России против Украины сравнивают с борьбой СССР с нацистской Германией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Учебник с истории России. Фото: РБК

В частности, отмечается, что кремлевский диктатор Владимир Путин характеризует войну, которую Россия официально называет "Специальной военной операцией", как важную, но необходимую борьбу против поддерживаемой Западом и НАТО Украины. Он утверждает, что это часть глобальной борьбы с "загнивающим Западом", который пытается ослабить и разделить Россию.

Трехтомный учебник "Военная история России" был подготовлен под руководством Владимира Мединского, помощника Путина, также принимавшего участие в переговорах с Украиной в начале войны 2022 года. Мединский стал одним из авторов этого учебника.

В книге отмечается, что современная русская армия иногда применяет методы, используемые советской армией во время Второй мировой войны. Один из разделов пытается объяснить, почему ввод войск в Украину в 2022 году был "вынужденным шагом".

Во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной новой книге, военный историк и офицер российской армии Иван Басик отметил, что главной целью учебника является объяснение молодому поколению необходимости военной операции России в Украине.

Ранее стало известно, что в оккупированном Энергодаре местным детским садам передали 410 экземпляров пропагандистской книги "Азбука Запорожья".

Как уже писали "Комментарии", Центр противодействия дезинформации сообщил, что российская пропаганда активно распространяет ложные новости, чтобы дискредитировать украинских военных и воспрепятствовать эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов. Пропагандисты используют вымышленные истории, где местные жители якобы рассказывают о "преступлениях" ВСУ, но эти рассказы не подтверждаются реальными фактами.