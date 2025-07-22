Россия быстро меняет тактику на фронте: к чему готовится враг

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Кречмаровская Наталия
На линии боевого столкновения русские войска продолжают давить. При этом тактика врага на четвертом году полномасштабной войны изменилась.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, как действуют вражеские войска. По его словам, Россия готовила резервы под июль-август для того, чтобы интенсифицировать определенные действия заторможенного наступления, которое продолжается с 2024 года. Коваленко объяснил, что наступление было заторможено реалиями войны.
По его словам, оккупантам приходится идти пешком — по 10-15 км. Руководитель ЦПИ пояснил, что война изменилась к деятельности малых штурмовых групп – по 5-10 человек, иногда по 15 человек, пытающихся выбрать разные участки и проползать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные сделали прогноз завершения войны.