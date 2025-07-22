Россия быстро меняет тактику на фронте: к чему готовится враг

На линии боевого столкновения русские войска продолжают давить. При этом тактика врага на четвертом году полномасштабной войны изменилась.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, как действуют вражеские войска. По его словам, Россия готовила резервы под июль-август для того, чтобы интенсифицировать определенные действия заторможенного наступления, которое продолжается с 2024 года. Коваленко объяснил, что наступление было заторможено реалиями войны.

"Поскольку большое насыщение линии боевого столкновения дронами, возможность тратить один дрон на одного человека одного солдата, а иногда можно потратить два дрона на одного солдата, сделало войну очень сложной по сравнению с 23-м или 22-м годами. Обычный транспорт, на котором враг пытался лететь ближе к линии боевого столкновения, также быстро выбивается”, — рассказал Коваленко.

По его словам, оккупантам приходится идти пешком — по 10-15 км. Руководитель ЦПИ пояснил, что война изменилась к деятельности малых штурмовых групп – по 5-10 человек, иногда по 15 человек, пытающихся выбрать разные участки и проползать.

"Рядом с Покровском сейчас видна эта стратегия очень четко. Так врагу иногда выходит где-то проползти поближе к городу — эти штурмовые группы определяются и уничтожаются дронами — соответственно в любом случае война вот такая. И враг сейчас пытается сжечь накопленные резервы, чтобы показать хоть какое-то продвижение. И этим манипулировать во время переговорного трека”, – отметил Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные сделали прогноз завершения войны.



