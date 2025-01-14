Россия была готова массированно атаковать Украину в начале января: эксперт объяснил, что помешало

Российские войска были готовы нанести очередной массированный ракетный удар по территории Украины, однако им помешали определенные обстоятельства. Об этом в интервью для Youtube-канала РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По его словам, на планы России повлиял удар по нефтебазе в Энгельсе, а также другие удары по объектам на территории РФ.

"Россияне давно готовились, поскольку они накопили ресурсы, в частности, 9 самолетов были оснащены ракетами Х-101 до 2 января. Мы знаем, что россияне обладают такой способностью. Интересно, что хотя последние дни количество "Шахедов" выросло, в общем, если сравнивать с ноябрем и декабрем, их активность немного снизилась", – объяснил Криволап.

Эксперт также отметил, что для запуска ракет Х-101 россиянам необходима хорошая видимость во время полета, поэтому они не используют эти ракеты ночью.

"Они должны видеть цель, а в такие погодные условия как туман или дымка это становится проблематичным. Поэтому, вероятно, после улучшения видимости Россия возобновит удары", — добавил он.

Напомним, что в последний раз большой удар Россия нанесла 25 декабря по украинским энергетическим объектам. К тому же в канун Нового года россияне запускали ракеты, в то время как дроновые атаки продолжаются до сих пор.

Ранее "Комментарии" уже писали, что, по словам военного эксперта Алексея Гетьмана, России нужно примерно месяц между большими ударами, чтобы изготовить достаточное количество ракет для массированной атаки. Если между атаками проходит два месяца, то враг может совершить две атаки с перерывом в несколько дней, поскольку за такой период времени у них будет достаточно ракет.

