Россия будет выглядить, как посмешище: Украина сможет диктовать Кремлю условия

Президент Украины Владимир Зеленский объявил амбициозный план на 2025 год: изготовление 3000 крылатых ракет и 30 000 ударных дронов. Реализация такого замысла может изменить ход войны, приблизив капитуляцию России, в частности, об этом в эфире 24 канала сказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Зеленский и Путин

Более того, по его мнению, успешное исполнение этого плана позволит Украине диктовать условия Кремля в форме ультиматумов.

3000 крылатых ракет и 30 000 ударных беспилотников в год – это примерно 8 ракет и 80 дронов в день. По словам Коваленко, такой уровень производства значительно превышает возможности России, производящей лишь три ракеты в сутки: две Х-101 и одну "Калибр".

То есть, говорит Коваленко, Украина сможет производить в 2,5 раза больше крылатых ракет, чем Россия. Это позволит наносить мощные и системные удары по территории страны-агрессора.

Коваленко подчеркнул, что такие планы основываются на имеющихся технологических наработках, но их реализация будет зависеть от снабжения необходимыми компонентами международными партнерами.

Президент Зеленский отметил, что производство в Украину невозможно без импорта полупроводников, микросхем и других микроэлектронных компонентов. Своевременное и достаточное снабжение этих элементов станет ключом к реализации амбициозных планов.

Даже если запуск серийного производства произойдет постепенно, объемы изготовления ракет и дронов со временем будут расти.

"Если это произойдет в 2025 году, будет прекрасно. Потому что именно 2025 год в таком случае может стать годом, когда мы начнем диктовать России условия на уровне ультиматумов, а не наоборот. Россия вообще будет со своими ультиматумами выглядеть как посмешище какое-то", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может заставить Путина в мир.



