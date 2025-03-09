Россия будет платить за вооружение Украины: что известно об инициативе Франции

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму 195 миллионов евро. Этот пакет будет профинансирован из-за процентов по замороженным российским активам. Об этом сообщил неназванный чиновник в интервью La Tribune Dimanche.

Оружие для Украины. Фото: 24 Канал

Отмечается, что в этот пакет войдут 155-мм артиллерийские снаряды и авиационные бомбы AASM, которые используют французские истребители Mirage 2000, которые уже переданы Украине.

Кроме этого, Франция ускорит поставки легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, ранее бывших в эксплуатации французской армии.

Лекорню также отметил, что для усиления поддержки Вооруженных сил Украины и собственной армии Франция планирует увеличить производство военной техники. В частности, компания Dassault Aviation планирует увеличить производство истребителей Rafale с двух единиц в месяц в 2024 году до четырех или пяти в 2026 году.

Также правительство Франции намерено удвоить выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) к 2025 году, а к 2026 году увеличить производство авиационных бомб AASM.

Для реализации этих планов Франция создаст партнерство с оборонными компаниями Thales и EOS.

Среди главных приоритетов на ближайшее время министр назвал производство боеприпасов, радиоэлектронную борьбу, а также развитие дронов, роботизацию войск, искусственного интеллекта и космических технологий.

С начала войны в Украине на международном уровне были заморожены активы "Банка России" на сумму около 260 миллиардов евро, более двух третей из которых находятся в Европейском Союзе.

Как уже писали "Комментарии", буквально через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину партнеры Киева сплотились, чтобы нанести Кремлю экономический удар – они заморозили российские зарубежные активы. С тех пор вопрос о дальнейшей судьбе этих средств в размере 300 миллиардов долларов разделил европейские страны.