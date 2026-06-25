Россия будет гореть в огне 40 дней: Зеленский анонсировал жесточайший способ окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале новой 40-дневной операции Службы безопасности Украины, направленной на усиление давления на Россию и создание предпосылок для прекращения войны. По словам главы государства, соответствующее решение было принято после доклада временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмары.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что в ходе совещания были рассмотрены результаты работы СБУ, эффективность дальнобойных ударов по военным объектам противника, меры средней дальности, а также деятельность Центра специальных операций "Альфа" на передовой.

"Утвердил Службе 40-дневную операцию влияния на государство-агрессора ради побуждения к окончанию войны", — сообщил президент.

По словам Зеленского, Служба безопасности Украины уже несколько месяцев демонстрирует высокие результаты на фронте благодаря широкому использованию беспилотных систем разных типов. Он отметил, что именно современные дроны стали одним из ключевых инструментов защиты украинских позиций и нанесения потерь российским войскам.

Отдельно глава государства отметил работу Центра специальных операций "Альфа", который, по его словам, демонстрирует лучшие результаты поражения личного состава и военной техники российских оккупационных сил.

Кроме ситуации на фронте, участники совещания также обсудили вопросы внутренней безопасности Украины и меры по противодействию имеющимся угрозам.

"Отдельно обсудили вызовы во внутренней безопасности Украины. Благодарен за защиту нашего государства и украинцев!" — подытожил Владимир Зеленский.

Портал "Комментарии" уже писал , что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — принадлежащий компании "ЛУКойл" НПЗ "НОРСИ" временно прекратил производство после атаки беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в российской нефтегазовой отрасли.